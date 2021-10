‘MasterChef Celebrity’: Liss Pereira sostiene que nunca recibió la carta en la que Carla Giraldo le pide perdón

‘MasterChef Celebity’ se ha convertido en el programa más visto de los fines de semana en Colombia no solo por la destreza de los concursantes en la cocina, sino porque la tensión aumenta a medida que avanza. De hecho, una de las ‘peleas’ más comentadas ha sido la que hay entre Liss Pereira y Carla Giraldo, siendo amplias favoritas para llevarse el título del mejor cocinero famoso del país.

En varias ocasiones, los televidentes han evidenciado varios gestos y actos de molestia contra la nortesantandereana, mientras que en ella destaca la paciencia que tiene dentro del concurso y así se lo han hecho saber muchos televidentes; pese a eso, recientemente se ha mostrado indispuesta ante los comentarios de Carla.

En medio de la discusión, la actriz mencionó en un ‘Instagram live’ que luego de aquel acto, procedió a pedirle disculpas a su compañera, reconociendo de paso su error. “Con Liss fui muy cansona y fastidiosa en algún momento. Por eso le escribí una carta desde mi corazón (…) pidiéndole disculpas, unas disculpas que no fueron aceptadas. La entiendo. No le puedo pedir disculpas toda la vida”, explicó en el video que hizo con Marbelle -ya eliminada del programa- y la periodista y también exconcursante, Catalina Maya. Incluso, en un capítulo confirmó el hecho manifestando que le envió dicha carta como gesto de perdón.

Ahora, un giro tomó esta ‘novela’, pues fue la misma Liss quien refutó las palabras de Giraldo al sostener que ella no ha recibido ninguna carta. Así lo dijo en el podcast ‘Sospechosamente light’, integrado por ella, el periodista Tato Cepeda y Santiago Rendón, aprovechando la oportunidad para expresar que la tienen “mamada” las noticias falsas sobre ella.

“Ahora resulta que yo soy una hijueputa, que la culpa es mía por todo y que yo no perdono por todo (…) Voy a aclarar algo: a mí dizque me mandaron una carta ofreciéndome disculpas, eso es pura mierda, a mí nunca me llegó ninguna carta”, reveló la comediante, a lo que Cepeda bromeó diciendo que sí se la habían enviado, pero a una antigua dirección. Por su parte, Liss continuó dando su versión.

“Hubo tres ofensas, tres vainas horribles, y me pidieron disculpas por una, en WhatsApp, y fue como cuando uno le pide disculpas al de Rappi por demorarse o algo así, e incluso, la disculpa incluía una línea que decía algo así como ‘y te recomiendo que cambies tu cara y tus expresiones’”, dijo entre risas la humorista. Acto seguido, Santiago Rendón dijo que le iba a ‘enseñar’ varios secretos de cocina para que ella gane el concurso “y nos lleves a Cancún”.

Vale mencionar también, que en medio de las declaraciones de Carla en redes sociales, envió la que podría ser una sugerencia para Pereira, que tiene relación con un problema que tuvieron ellas anteriormente, pero que permanece en secreto.

Vea el fragmento del podcast ‘Sospechosamente light’, donde Liss menciona el tema de Carla Giraldo:

“Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe por qué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación”, puntualizó la semifinalista de ‘MasterChef Celebrity’. Ante todo esto, se genera expectativa por lo que pueda pasar el siguiente fin de semana, pues a pesar de que el programa fue grabado, muchos televidentes están pendientes de Carla y Liss.

Actualmente, el programa ocupa el primer lugar entre los registros de audiencia, marcando 7.65 puntos el pasado sábado 16 de octubre; seguido muy de cerca por el nuevo programa de RCN ‘¿Quién es la máscara?’ registrando 7.06.

