Partido Liberal no podría recoger firmas para Alejandro Gaviria: piden al CNE investigar

El exrector de la Universidad de Los Andes Alejandro Gaviria anunció el pasado 27 de agosto su intención por llegar a la Presidencia de Colombia, que se definirá en las elecciones de 2022. En su decisión descartó ser candidato del Partido Liberal, pues se inscribió ante la Registraduría como candidato independiente, por lo que requiere un número grande de firmas de ciudadanos para respaldar su candidatura.

Sin embargo, el pasado primero de septiembre cuando el académico inscribió el comité de ciudadanos que espera logren recoger la cantidad de firmas que necesita, el Partido Liberal trinó: “Colombia tiene futuro, Alejandro Gaviria presidente”. En esa publicación agregó una imagen en la que invita a sus militantes a la recolección de firmas.

Además este 20 de octubre, según revista Semana, el exministro de Salud ya llegó a las 500.000 firmas que respaldarán su precandidatura, al parecer, con el apoyo del partido rojo.

Esta situación fue cuestionada fuertemente por el también precandidato presidencial y excomisionado de Paz Miguel Ceballos, que al igual que Gaviria se inscribió con el aval de firmas. A través de un derecho de petición, el exfuncionario del gobierno Duque le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar si el exrector de Los Andes está recibiendo apoyo de los liberales para la recolección de firmas, situación que estaría en contra de la ley.

“Se informa sobre una supuesta colaboración del Partido Liberal Colombiano con el proceso de recolección de firmas para apoyar la inscripción de la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria Uribe, inscrito por el Comité Promotor “Colombia tiene Futuro”, sin que ni él, ni las personas del Partido Liberal mencionadas en la publicación, lo hayan desmentido o desvirtuado”, señaló Ceballos.

El excomisionado de Paz argumentó que de acuerdo con la Resolución 4891 del 28 de mayo de 2021 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se reglamenta el procedimiento para el registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y los promotores del voto en blanco, así como la verificación de las firmas de apoyo.

“La recolección de apoyos está previsto y autorizado en la legislación nacional para grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, sin que dicha autorización esté prevista para partidos políticos, precisamente por el hecho de contar estos con su propia legislación para la presentación de candidatos a cargos de elección popular”, explicó el precandidato.

Aseguró además, que Gaviria, por no querer presentar su candidatura avalada por un partido político, lo habría hecho de manera independiente recurriendo al apoyo ciudadano y no a un aval político.

Pidió al CNE determinar si el Partido Liberal o cualquier otro movimiento político está habilitado por la Constitución y la Ley para recoger firmas en nombre y/o a favor de Alejandro Gaviria o de cualquier otro postulado por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, para inscribirse como candidato a la Presidencia de la República.

“De no existir esta habilitación constitucional y legal, se solicita abrir las investigaciones correspondientes y decidir sobre los correctivos a que hubiese lugar en caso de que se afecten y/o violen los derechos electorales, así como el derecho a la igualdad frente a la ley, que nos asiste a todos aquellos que adelantamos el proceso de recolección de firmas”, pidió Ceballos.

Gaviria explicó, durante una visita a Manizales, que si bien César Gaviria ha manifestado una simpatía por su candidatura, él no conoce su sede de campaña, es decir, no ha aceptado ser respaldado por el expresidente ni por el partido.

“Son cosas que se dicen en la política, tratar de identificar a un candidato con cierto jefe político porque creen que eso va a tener un impacto, pero desde el primer día he dicho que esta candidatura no tiene dueño, pero es incluyente. Si el centro político no es incluyente, no tiene futuro, y yo no voy a rechazar a las juventudes liberales ni a ningún congresista que no tiene ningún cuestionamiento ético y dice que quiere trabajar en mi campaña”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO: