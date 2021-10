Daniel Galán se despidió del Challenger ATP 250 de Bogotá y su rival enfrentará a Nicolás Mejía en cuartos de final

Daniel Galán se despidió del Challenger ATP 250 de Bogotá, su rival enfrentará a Nicolás Mejía en cuartos de final / (Cortesía: DirecTV Sports)

En el marco del ATP Challenger Tour 2021 se jugó en Bogotá la segunda ronda del DirecTV Open, torneo tenístico internacional de la categoría ATP 250 en la capital colombiana.

Las expectativas en la fanaticada del tenis en Colombia estaban puestas sobre Daniel Galán Elahi, número 107 en el escalafón ATP, que venía de debutar con victoria en primera ronda ante el francés Mathieu Pechicot.

El partido, disputado en la tarde de este miércoles 20 de octubre, dejó por fuera de la competencia al tenista santandereano de 25 años, frente al austriaco, Gerald Melzer, contra quien cayó en dos sets a las 2:45 p. m. en el campo central del club el Carmel de la capital colombiana.

Galán no pudo hacer valer su papel como favorito en el Challenger ATP 250 de Bogotá tras perder dos sets corridos contra Melzer con parciales de, 6(5)-7(7) y 2-6.

Bastó una hora y 43 minutos para que el europeo, número 421 del ránking ATP, batiera a la raqueta número uno cafetera tras convertirle dos puntos de quiebre contra ninguno materializado por el bumangués, quien registró 9 aces y 3 doble faltas, mientras que Melzer tuvo cinco.

Daniel Galán triunfó en la primera ronda del Challenger de Bogotá 2021. Foto: Directv Open

El primer set fue parejo y luchado, con ambos tenistas protegiendo su servicio. Incluso, el parcial se tuvo que definir en un tie-break en el que Melzer aprovechó los puntos débiles de Galán Elahi para superarlo 7-5 en una hora y 3 minutos.

No fue suficiente el aliento de los aficionados asistentes al juego, pues las cosas no variaron en comparación con el segundo set. Daniel no pudo defender su servicio y concedió dos quiebres a su saque, que lo condenaron en 39 minutos restantes.

Si bien no fue posible para el representante colombiano en Tokio 2020 meterse de lleno en la clasificación de los 100 mejores del mundo, quien luchará por vencer a Melzer ahora será el bogotano Nicolás Mejía, quien con tan solo 21 años está en la casilla 286 del escalafón ATP y busca exponerse en la esfera deportiva del tenis mundial en su casa tras participar de los abiertos Challenger de Lima, Columbus, Cary II, Mallorca, Barletta, Verona y Lexington.

(@nicomejia00)

Mejía es el segundo mejor tenista de Colombia en la categoría individual masculina y con su pase a cuartos de final de la competición bogotana tras derrotar en dos sets al monegasco Lucas Catarina, busca sorprender y darle una nueva alegría al tenis nacional.

Así va el cuadro de la competición donde también están participando los cafeteros Alejandro González, Nicolás Barrientos y Alejandro Gómez, estos últimos, vencedores en la categoría de dobles masculina:

Cuadro de clasificación - ATP Challenger 250 Bogotá

Nicolás Mejía sueña con clasificar a su primera final como profesional tras haber sido subcampeón de dobles del Wimbledon junior de 2018 junto al checo Ondrej Styler.

Entre tanto, los octavos de final del torneo continuarán este jueves con los partidos entre el francés Enzo Couacaud y el colombiano Nicolás Barrientos; el argentino Facundo Mena y el anfitrión Alejandro Gómez; el portugués Gonçalo Oliveira y el español Oriol Roca, y el canadiense Alexis Galarneau y el alemán Daniel Altmaier.

El partido entre Melzer y Mejía para clasificar entre los mejores cuatro tenistas del torneo se disputará el viernes 22 de octubre a las 10:00 a. m. con transmisión de DirecTV Sports 2.

