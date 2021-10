“Yo espero que el estadio esté lleno contra Chile”: Daniela Montoya

Este sábado 23 de octubre, la selección Colombia femenina se medirá ante Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, a manera de juego preparatorio para llegar en forma a la Conmebol Copa América Femenina 2022.

El pasado martes 21 de septiembre las futbolistas cafeteras viajaron a México para medirse con la selección manita de fútbol femenino y pese a que perdieron 2-0, el técnico colombiano Nelson Abadía reconoció la labor de sus dirigidas, exaltando en declaraciones a la prensa el esfuerzo de Catalina Pérez; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas, Nancy Acosta; Liana Salazar, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Diana Ospina; y Mayra Ramírez.

Para el cuerpo técnico tricolor, cada entrenamiento y partido cuenta, pues muchas de las jugadoras no tienen ritmo de competencia constante a nivel de clubes, como sí sucede en el balompié masculino.

Así lo expresó la experimentada futbolista Daniela Montoya, que a sus 31 años arribó al único club invicto en Colombia en celebrar el título de la Liga BetPlay Femenina, el campeón de la temporada 2021: Deportivo Cali.

En conferencia de prensa emitida desde la capital vallecaucana, Montoya, con más de 10 años vistiendo la camiseta tricolor de Colombia, se refirió al hecho de jugar en casa y contar con el aliento de la fanaticada local para impulsar aún más el crecimiento del fútbol femenino en Cali y en el resto del país:

No es por nada pero yo espero que el estadio esté prácticamente lleno y que el apoyo esté. Yo he jugado en el Pascual por la Liga. Estar acá en Cali es algo muy bonito. Es un plus muy grande contar con el respaldo de nuestra gente. Estamos felices de jugar en nuestra casa. Venimos con ciclos más o menos de entre 10 y 12 días y en las fechas Fifa de este año hemos tenido ocho partidos de preparación. Lo más importante es proyectar una solidez futbolística a nuestras jugadoras, se le influye mucho en el temperamento futbolístico