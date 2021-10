Superintendente de Salud fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría

Bogotá, 20 de noviembre de 2018. Balance de los cien días del Superintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel. (Colprensa – Diego Pineda).

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal fue entutelado por unas irregularidades en la prestación del servicio de algunas EPS, además, se ha pedido que se ordene el arresto del alto funcionario. En un fallo reciente también se exigió el pago de multas por sus actuaciones.

Sin embargo, Fabio Aristizábal expresó que no acatará ninguna decisión porque cree que hay un entramado jurídico y legal para beneficiar a las EPS, como la sentencia proferidas un magistrado de Barranquilla, “que ordenó revivir la EPS del Chocó Ambuq”.

Por su parte, la Red de Veedurías Ciudadanas explicó que se adelantarán ahora procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación contra este hombre. “Denunciamos formalmente al superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, por su favorecimiento recurrente al ‘cartel de traslados’ de afiliados en Supersalud”, aseveraron.

Los hechos estarían ocurriendo desde hace más de un año, exactamente desde enero de 2020. “Esto le costará al erario público millonarias indemnizaciones por cuenta de los propios recursos de salud. Ante esto, solicitamos a la Procuraduría y Fiscalía que actúen de manera inmediata”.

Todo esto se da después de que la Superintendencia de Salud presentara una queja disciplinaria contra el magistrado Jorge Eliécer Mola, perteneciente a la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, quien ordenó que se le restablecieran los derechos a la EPS Ambuq ocho meses de liquidada, la Comisión de Disciplina Judicial le abrió un proceso disciplinario.

Así lo conoció de manera exclusiva Noticias Caracol, luego que el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, denunciara que el magistrado le ordenó suspender los efectos del acto administrativo que contemplaba la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos De Quibdó, EPS Ambuq.

Esta Entidad Prestadora de Servicios del la capital de Chocó debía más de $312.000 millones a la red de prestación de servicios, razón por la cual presentaba un deficiente servicio de atención a los más de 146.000 ciudadanos que estaban vinculados, los cuales no contaban ni con medicamentos.

De hecho, hace unos meses el superintendente reiteró que nunca ha cometido actos de corrupción, haciendo referencia a la denuncia que interpuso el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, ante la Fiscalía por unos audios que presuntamente lo comprometerían con delitos de interés ilícito en la celebración de contratos.

En una entrevista con W Radio, el superintendente explicó los audios en los cuales se encuentra hablando con el exinterventor de Saludcoop y gerente de CafeSalud, Luis Guillermo Grosso, investigado actualmente por la justicia.

“Yo no era servidor público, no tenía ni sabía que iba a ser superintendente Nacional de Salud. En las conversaciones se demuestra claramente que el señor Grosso no era liquidador, tampoco cumplía una función pública, ni era el interventor. Lo único que yo tengo como reproche es de pronto mi forma de expresión o las palabras que uso, pero ahí no hay nada malo”, aseguró Aristizábal en el dialogo con W Radio.

De igual manera, manifestó que en esta época no se conocía una investigación penal en contra de Grosso, ni tampoco tenía conocimiento que estaría involucrado en un proceso penal, por tal razón argumentó que estos audios de 2017 no son ilegales ni tampoco hacen alusión a un comportamiento ilícito.

