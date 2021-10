“Ojalá la Fiscalía y autoridades lo procesen y condenen”: Marta Lucía Ramírez sobre Memo Fantasma

La canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se pronunció sobre el proceso judicial que corre contra Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, un temible narcotraficante que por muchos años ha sido de vital importancia para el negocio de la droga en Colombia.

Este 19 de octubre, en entrevista con Blu Radio, Ramírez dijo que las investigaciones y negocios de Memo Fantasma no la comprometen, pues asegura que ha “explicado muchas veces” la relación de su esposo con el narcotraficante.

“Cuando la oficina de mi esposo recibió un lote aportado por ese señor a un negocio, él no tenía ninguna investigación judicial”, sentenció la canciller.

Aseguró también que recibió una “certificación” por parte de la Policía en la que se demostraba que Memo Fantasma tenía antecedentes judiciales.

Si el señor después se volvió un delincuente, la única opinión que tengo yo, es que ojalá la Fiscalía y las autoridades lo procesen; y si tiene obviamente todas las impugnaciones que hemos conocido a través de medios, pues que lo condenen.

Dijo también que todo el país debería alegrarse por que se castiga a un narcotraficante, pero sostuvo que no pueden juzgarla a ella y sostuvo que no entiende “cuál es la insistencia” en vincularla con algo que, según ella, no tiene relación.

Las investigaciones han demostrado que Memo Fantasma estaría actuando desde la época de Pablo Escobar y aunque pasó desapercibido por más de 30 años ante las autoridades colombianas, es uno de los narcotraficantes más poderosos del país. Su vida criminal empezó en los tiempos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, se consolidó durante el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más sanguinaria del conflicto colombiano y posterior a su desmovilización, se logró colar en los más prestigiosos círculos de la sociedad bogotana, llegando a convertirse en un hombre de negocios que vivía en España, lejos de pagar por los crímenes que cometió.

Guillermo Acevedo, el nombre detrás del fantasma

Pese a aparecer como uno de los principales jefes del Bloque Central Bolívar de las AUC y de haber firmado el pacto de Santa Fe de Ralito, con el que se desmovilizaron los paramilitares, de Sebastián Colmenares, el alias paramilitar de Memo Fantasma, nunca se volvió a saber más. Ni siquiera después de que en 2015 se hiciera pública la declaración de alias Nico y el nombre de Guillermo Camacho, el cual, como bien señaló la Fiscalía en ese entonces, no aparecía en ninguna base de datos del Estado, era un verdadero fantasma.

Pero la publicación de ese primer artículo que vinculaba los dos alias como la misma persona hizo que apareciera una nueva fuente, que la investigación de InSight Crime identifica como Zara, una mujer que afirmaba haber sido engañada por Memo Fantasma y cuya información logró ser verificada hasta darle veracidad. La pieza clave que entregó Zara fue el verdadero nombre del fantasma: Guillermo León Acevedo Giraldo. A diferencia de Guillermo Camacho, una identidad falsa que aseguró fue creada por Memo Fantasma para protegerse durante su paso por las AUC, de este nombre sí había registro, aparecía como accionista de una empresa: Inversiones ACEM S.A. radicada en Bogotá en la carrera 14 No 85-68, oficina 408.

Entre los documentos que por ley cada accionista debe suministrar al inscribir en Cámara de Comercio una compañía está la cédula de ciudadanía, la cual colocaba el nacimiento del fantasma en 1971 en Envigado.

