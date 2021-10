Expresidente Santos se refirió a las próximas elecciones: “El cambio de gobierno será positivo para el proceso de paz, gane quien gane”

El expresidente Juan Manuel Santos. Foto: Colprensa.

La implementación de los Acuerdos de Paz es una de las políticas más cuestionadas al presidente Iván Duque. Organismos internacionales, así como organizaciones en el país, siguen paso a paso ese proceso, y emiten conceptos que reconocen los avances, pero que también señalan los puntos débiles en la búsqueda de la superación del conflicto pues en los años que lleva el actual Gobierno los niveles de violencia se han ido aumentando de forma significativa y con ellos los asesinatos y masacre en los territorios, además, de regresar al glifosato como medida de erradicación y el dominio de grupos armados y bandas criminales en territorio entre otras cosas.

Debido a lo anterior el expresidente Juan Manuel Santos ha levantado varias criticas a las decisiones de Duque. Incluso, en entrevista con el diario brasileño O Globo, refirmó su opinión de que el Gobierno actual no ha implementado el acuerdo de paz, tal y como quedo pactado en el 2016, por lo que sugirió que las próximos elecciones beneficiaran los acuerdos.

“Creo que el cambio de gobierno será positivo para el proceso de paz, gane quien gane. Hoy todos están emocionados y dicen que implementarán el proceso. Soy optimista. Luego de esta prueba de fuego, de haber sobrevivido a un gobierno hostil durante cuatro años, se fortalecerá el acuerdo”, puntualizó el exmandatario.

En esta misma línea el premio nobel de paz, se refirió al día en que el presidente Iván Duque señaló que hizo más que su Gobierno y aseguró que esto no es verdad.

“Cuando se dio cuenta de que no podía ir en contra del acuerdo, continuó diciendo que estaban haciendo más que nuestro gobierno. Sería genial si fuera cierto, pero no lo es. Esto demuestra que el acuerdo no es frágil, como dijo el presidente (Iván Duque) en Naciones Unidas”, aseguró y agregó que es importante que la próxima administración que quede a cargo del país deberá tener planes entorno al acuerdo que sirve para solucionar algunos problemas que vive hoy el país “El próximo gobierno tendrá un plan de vuelo. En el acuerdo están las soluciones a muchos de los problemas del país, que se vieron agravados por la pandemia. Desigualdad, especialmente en el campo. Tenemos la mayor concentración de tierra del mundo”.

Además, añadió que la difícil situación que atraviesa hoy Colombia en términos de violencia “demuestra la incapacidad del gobierno para aplicar una política de seguridad efectiva” y comentó que desde su punto de vista como “uno de los orígenes de esta violencia es el narcotráfico. En este sentido, tengo una posición radical. Yo soy la persona que erradicó más cultivos ilícitos, que más fumigó, que extraditó a más narcotraficantes, eran más de 1.400. Por lo que hoy estoy convencido de que la única solución, a largo plazo, es la legalización (de las drogas)”.

Finalmente Santos resaltó que el acuerdo fue exitoso, aunque reconoció que tenía expectativas más altas de transformación.

“Este acuerdo fue exitoso, el 95% de los miembros de las FARC que se desmovilizaron y entregaron sus armas participan en el proceso. Los disidentes reclutaron gente del exterior. Solo el 5% son ex miembros de las FARC. La reincidencia media se sitúa entre el 12% y el 15%. La mayoría de los exguerrilleros se están integrando a la vida civil, son un partido político, funcionó muy bien. Pero el acuerdo de paz tenía objetivos mucho más ambiciosos. Se buscaron transformaciones en las áreas donde se concentraba la violencia, reformas políticas, el tema del narcotráfico, el acuerdo tiene capítulos sobre etnia y género”, dijo el expresidente.





SEGUIR LEYENDO