Liss Pereira y Viña Machado se sacaron chispas en ‘MasterChef Celebrity’

Un nuevo capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó en evidencia que la tensión y la hostilidad en el programa parece ir hasta el final, luego de que Viña Machado y Liss Pereira se vieran enfrentadas en el reto de campo que se llevó a cabo en el municipio de Paipa, Boyacá.

Resulta que durante la prueba, la comediante cucuteña escogió trabajar al lado de la actriz samaria y, aunque parecía ser una buena estrategia –teniendo en cuenta que son dos de las celebridades que mejor se han desempeñado en el concurso–, el resultado fue muy diferente al esperado.

En esta ocasión, la trucha fue el ingrediente protagonista del reto para el que, además, la pareja tenía tiempo más tiempo que las demás. No obstante, Viña sintió que su compañera perdió mucho tiempo y solamente la apoyó haciendo las empanadas que acompañaron el plato.

“Ella se ganó 90 minutos para fresquearse (relajarse), me están sirviendo para un jopo.Se echó 90 minutos haciendo unas empanadas”, comentó Machado, quien agregó que le hubiera gustado saber “que estaba sola desde el principio”.

Aunque ninguna de estas palabras fueron dichas directamente a Liss Pereira, sino que se hicieron detrás de cámara, ella sintió la tensión del momento y también aprovechó por este medio para comentar la situación con comentarios como “sé que no le caigo bien”, “tiene un problema conmigo” y “se nota que no le caigo bien”.

Finalmente, el reto de campo se lo llevaron Frank Martínez y Gregorio Pernía.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en la que Liss Pereira y Viña Machado se ven enfrentadas en ‘MasterChef Celebrity’, pues durante otra prueba en la que fueron compañeras, tampoco lograron ponerse de acuerdo en si quitarle o no la cáscara a sus papas y la actriz de ‘Enfermeras’ dijo sentirse incómoda con la forma en que la también locutora le habló.

“Es que usted me habla así hermana y yo siento que me está peleando”, afirmó Machado, a lo que Pereira contestó: “entonces el problema es suyo, no mío, porque yo hablo así desde chiquita”.