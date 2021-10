La mala racha del Once Caldas que tiene en vilo a sus hinchas en las últimas temporadas

Once Caldas cayó en su último partido de la Liga BetPlay por 3-0 frente a Deportivo Pereira. Foto: cortesía Dimayor

Once Caldas es uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol profesional colombiano: sus cuatro estrellas, incluida la tan recordada Copa Libertadores 2004, representan una historia de glorias. Sin embargo, el presente apunta a un panorama muy diferente: el 2021 no ha sido un año fácil, pues ha estado lleno de altibajos y flojos resultados que hoy lo tienen en las últimas posiciones de la Liga BetPlay.

Para el presente año, las directivas del ‘Blanco Blanco’ de Manizales recibieron la carta de renuncia del técnico Hubert Bodhert, quien estuvo en el cargo por más de tres años. En ese periodo de tiempo, el equipo logró clasificar a los playoffs en dos oportunidades, se ‘despegó’ de la zona roja del descenso e incluso fue subcampeón de la Copa Colombia 2018. Sin embargo, en los últimos meses ya arrastraba varias críticas producto del flojo rendimiento.

El colombiano Eduardo Lara fue el encargado de sustituirlo, en enero del 2021, pero tampoco pudo sacar al equipo de sus malos resultados. En el Torneo Apertura terminó en la casilla 15, habiendo sumado 17 puntos y consiguiendo apenas tres victorias. Las críticas para el entrenador, y para las directivas, encabezadas por el presidente Tulio Mario Castrillón, no se hicieron esperar; no obstante, el proceso de Lara continuó, pero no por mucho tiempo.

La actual campaña tampoco inició como se esperaba, pues, en sus primeros cinco partidos, el ‘Blanco Blanco’ consiguió una victoria, un empate y tres derrotas. Fue precisamente tras la caída 1-0 frente a Deportivo Pereira, en el Palogrande de Manizales, que la dirigencia optó por apartar del cargo a Lara: “Se tomó la determinación por parte de los directivos que le entregue el equipo a Fernando Dorti, el gerente”, dijo en su momento el estratega en rueda de prensa.

Eduardo Lara, extécnico del Once Caldas. Foto: EFE/Raúl Martínez

Pero el cambio de técnico tampoco está dando resultados, ya que, ahora al mando de Diego Corredor, la escuadra continúa ‘en picada’: de los nueve partidos disputados, apenas ha podido vencer en uno (contra Deportivo Pasto en condición de visitante); por lo demás, acumula dos igualdades y seis derrotas más. Además, a la luz de los números, el Once ha ido decreciendo.

De acuerdo con la página en Twitter, ‘Colombia Analytics’, en las 18 fechas disputadas en el torneo anterior, el club de Manizales recibió 23 anotaciones en contra. Y en la presente liga, disputadas 14 jornadas, ya son 24 goles los que ha recibido, cifra que comparte junto a Atlético Huila (20º) como los equipos que más tantos han concedido hasta el momento.

Captura de pantalla

El partido más reciente del Once Caldas refleja su actualidad y la molestia de la hinchada. Por la fecha 14 del campeonato, enfrentó al Deportivo Pereira, en una nueva edición del ‘Clásico cafetero’; pero terminó cayendo 3-0. En el ‘Grande Matecaña’ anotaron Brayan Castrillón (25′), Wilfrido de la Rosa (53′) y José Adolfo ‘Trencito’ Valencia (58′).

Por un lado, Pereira completó una seguidilla de cuatro partidos sin conocer la derrota, entre la Liga y la Copa; además, con dicho resultado, ya es cuarto del torneo con 24 puntos y se alejó, parcialmente, de la zona del descenso: está siete puntos por encima del Deportes Quindío, su inmediato perseguidor. Y por el otro, el ‘Blanco Blanco’ continúa ampliando su crisis de resultados, por lo que se ubica penúltimo con apenas nueve unidades.

“No juegan por un cupo entre los 8, tampoco para terminar una campaña digna, y menos para disputar decorosamente un clásico por respeto a la masiva hinchada que los acompañó. Esta versión de @oncecaldas es de las más malas de los últimos tiempos, ya ni por vergüenza sudan la camiseta”, declaró el periodista, Rusbel Franco, a través de su cuenta de Twitter.

De continuar los malos resultados, sus hinchas se enfrentarían ante una dura realidad muy poco pensada: pelear el descenso de cara a la temporada 2022.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO: