Así nació el amor entre Mike Bahía y Greeicy Rendón

Greeicy Rendón y Mike Bahía. Foto: Instagram @greeicy

Mike Bahía y Greeicy Rendón se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula nacional porque a pesar de los casi 10 años que llevan, se han caracterizado por demostrar su amor sin actuaciones y sin miedo a los comentarios de las personas. Durante los años, también se les ha visto en varias oportunidades trabajando musicalmente juntos, por lo que muchos aseguran que su relación ha trascendido más allá de lo convencional.

Por esa razón, eran muchos los que estaban esperando que la pareja diera el siguiente paso, dándose el sí y aunque varios ya habían perdido la esperanza y pensaban que llevarían una relación formal sin títulos, este fin de semana Mike sorprendió a la caleña y le propuso pasar el resto de su vida juntos ante cientos de personas. El emotivo momento se dio durante un concierto de Alejandro Sanz en Miami, Florida, donde Greeicy fue una de las invitadas a compartir su música.

Pero, ¿cómo se conoció una de las parejas más queridas por los colombianos? En una entrevista para una reconocida revista de farándula, ambos contaron que se conocieron en una fiesta gracias a una amiga en común.

“El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, relató la vallecaucana.

Para Greeicy, fue amor a primera vista y la indiferencia de él al principio fue lo que la cautivó y la llevó a conquistarlo, pues rara vez le atraía un hombre que le prestara atención, no le gustaban las cosas planeadas.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’ y dije ‘ay ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces mientras más me ignoraba más me gustaba. Le escribí ‘hola, cómo estás? y después de dos días me dijo ‘Hola, quién eres’, entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’ y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, dijo Greeicy.

Durante la entrevista Mike aclaró que su intención no había sido ser indiferente sino que era un poco tímido para el amor y por eso su reacción. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la cantante y actriz demostrara su interés en él.

“Yo nunca había hecho esto en mi vida, nunca había conquistado a un hombre porque por lo general una como mujer espera, pero no sé qué me pasó y le dije ‘mira te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”, recordó Greeicy.

SEGUIR LEYENDO: