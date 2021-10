Luisa Fernanda W ayudará a escoger a la mujer más bella del país en Miss Universe Colombia

Fotos tomadas del perfil de Instagram de Luisa Fernanda W

En la mañana de este sábado, la organización Miss Universe Colombia, que escoge a la mujer más bella del país para que nos represente a nivel internacional en el próximo Miss Universo, presentó a la quinta persona que integrará el panel de los jurados en la próxima edición del concurso de belleza.

“Le damos la bienvenida a la quinta integrante del jurado calificador de Miss Universe Colombia 2021, Luisa Fernanda W”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram. Agregaron que la creadora de contenido y empresaria es “una de las colombianas con más seguidores en Instagram y pionera en la creación de contenido digital. Su constante evolución desde lo digital la ha llevado a pisar grandes escenarios como cantante no solo en Colombia, si no también en otros países como República Dominicana”.

Con la paisa se completa el jurado del evento que se llevará a cabo este lunes festivo. Luisa Fernanda estará evaluando a las 24 candidatas de este certamen junto al presentador Luis Alfonso Borrego, el preparador de reinas Alexander González Aguilar, la actriz mexicana Barbara de Regil, y la empresaria Olivia Quido, quien es cercana a la organización de Miss universo.

Según Miss Universe Colombia, escogieron a la creadora de contenido y madre colombiana para calificar a las mujeres más bellas del país porque ha inspirado a muchas mujeres con los logros de su carrera, como su libro, su restaurante y todos sus proyectos.

Destacaron que “hoy, Luisa Fernanda W no es solo una creadora de contenido digital, es también una empresaria exitosa, entre sus proyectos está su restaurante, uno de los más exitosos del país, donde ha puesto toda su chispa creativa para que ir a este sea una gran experiencia para todos. Es así como marca cada proyecto con el sello que la ha ido caracterizando durante todos estos años, marcando la diferencia, inspirando con su autenticidad, creatividad y audacia para crecer cada día”.

La noticia generó diferentes reacciones en las redes sociales, pues llegaron los críticos de la influenciadora, quienes señalan que Luisa Fernanda W no es una persona indicada para calificar a las candidatas, pues ella no está relacionada con el mundo de los concursos de belleza.

Otros, por su parte, apoyan que la mujer sea una de las primeras en abrir este tipo de espacios a las creadoras de contenido digital, pues los papeles que ellas juegan en la sociedad actual sí generan impacto.

Luisa Fernanda W también hizo su respectiva publicación agradeciendo a la organización por hacerla parte de este importante evento. “Gracias por esta invitación para mi es un honor ser parte del comité de jurados de Miss Universe Colombia 2021. Las personas que me conocen, y me siguen saben que haremos un excelente trabajo poniendo siempre alma, corazón y todo el profesionalismo”.

Este año es la segunda vez que Miss Universe Colombia escoge a la mujer que nos representará en Miss Universo, esto luego de que el Concurso Nacional de Belleza perdiera la oportunidad de tener este privilegio por varias décadas. En esta edición, que se presentará a las 8:00 de la noche del próximo lunes festivo, 18 de octubre, por el Canal RCN.

Luisa Fernanda W no asistirá sola, pues Pipe Bueno, su pareja, se presentará en la gala, junto a Mau y Ricky. Este año, 24 jóvenes y bellas mujeres de los diferentes departamentos del país competirán no solo con su belleza, sino con su carisma y conocimiento sobre su país, por quedarse con la corona de la actual Miss Colombia, Laura Olascuaga, quien en la última edición del concurso internacional no alcanzó a entrar al top 10 de las más bellas del mundo.

