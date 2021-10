Anla declaró ambientalmente viable el proyecto de la doble calzada de la Carrera Séptima en Bogotá

Imagen de archivo. Carrera Séptima a la altura de la Universidad Javeriana. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le otorgó la viabilidad ambiental al desarrollo de la obra de la doble calzada en la Carrera Séptima de Bogotá, tras realizar la evaluación técnica e integral del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la información adicional presentada por Accesos Norte S.A.S.

“La decisión de la Anla se fundamenta en la evaluación técnica del EIA, en la valoración de las obras y actividades a desarrollar, del entorno del proyecto, de los posibles impactos ambientales y las medidas de manejo, compensación, monitoreo y seguimiento, que aplicarían al desarrollo de dicho proyecto vial. Es importante precisar, que contra la decisión de la Autoridad Nacional, procede el recurso de reposición”, informó la entidad.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la obra buscará el mejoramiento y ampliación de la Carrera Séptima, entre la Calle 245, jurisdicción de la ciudad de Bogotá, y hasta el sector de La Caro, en el municipio de Chía.

La segunda calzada que se realizará en ese sector, será contigua a la ya existente, y en ella se comprende la construcción de 4,89 kilómetros con las especificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías): “dos retornos operacionales, uno ubicado antes y después del peaje, y otro al inicio y al final de la segunda calzada”, detalló la Anla.

Así mismo, se ampliará el peaje de 3 a 6 carriles y se construirán 5 puentes peatonales cercanos a colegios, viviendas e industrias, entre otros, donde la afluencia de personas sea grande y necesite ser atendida.

En cuanto a los impactos que tendría la obra en el medio ambiente, la Anla estableció que con su desarrollo se afectarían 1,59 hectáreas en bosques y áreas seminaturales, debido a las afectaciones de las coberturas vegetales existentes, por la construcción de viviendas, colegios, industria y comercio.

Frente a ello, “la Anla ha impuesto a Accesos Norte S.A.S, la compensación de 18,41 hectáreas con actividades de rehabilitación y siembra de especies nativas en sistemas degradados, mejorando con ello algunos servicios ecosistémicos existentes y deteriorados”, comunicó la entidad ambiental. La obra había entrado en la polémica como parte de la conexión entre la reserva Thomas van der Hammen y el bosque de los Cerros Orientales.

Para la evaluación del proyecto, de acuerdo con la Anla, se contó con un equipo técnico de diferentes disciplinas: ingenieros civiles, ingenieros forestales, biólogo, comunicador, abogados y profesionales de valoración económica y compensaciones, lo que permitió que la evaluación técnica del proyecto fuera rigurosa y oportuna.

La Anla otorgó la modificación de la licencia ambiental para el aeropuerto El Dorado

Foto de archivo. Una vista aérea muestra aviones de la aerolínea Avianca estacionados en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, 7 de abril, 2020. Foto: REUTERS/Luisa González

El pasado 5 de octubre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) también dio a conocer que, tras realizar una evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la Aeronáutica Civil, le concedió la modificación de la licencia ambiental para el aeropuerto El Dorado.

La entidad ambiental precisó que actualmente la terminal aérea funciona las 24 horas del día desde el año 2015, por lo que detalló que la modificación de la licencia ambiental solicitada por la Aerocivil estaría comprendida por tres aspectos:

“El cambio en la operación aérea de las pistas norte y sur en el horario de las 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y de las 10:00 p.m. a las 12:00 a.m.; la ampliación del horario de operación del sitio de prueba de motores pasando a 24 horas; y la actualización del Plan de Manejo Ambiental a las condiciones actuales de operación del aeropuerto El Dorado”, explicó la Anla.

Para ejecutar la modificación de la licencia ambiental, de acuerdo con la entidad, se llevará a cabo un plan de acción de tres fases, en el cual se tendrán en cuenta puntos como las cuotas de ruido y los niveles establecidos en la norma para calidad del aire, con el fin de que de manera progresiva se implemente la modificación.





SEGUIR LEYENDO