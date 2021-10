“Cumplí mi sueño de jugar en Junior, pero me quedó faltando la Copa Libertadores”: Pibe Valderrama

En la presentación oficial del monumento La Ventana de Campeones, también conocida como Aleta de Tiburón en Barranquilla en la noche del miércoles 13 de octubre, a la capital de Atlántico asistieron ídolos de la selección Colombia y referentes del club Junior de Barranquilla.

En medio de la ceremonia inaugural del monumento impulsado por el empresario Christian Daes, se hizo presente el exfutbolista Carlos Alberto El Pibe Valderrama, quien posó para las fotos con orgullo por haber vestido la camiseta albirroja entre 1993 y 1995.

En diálogo con el periodista René Wedeking de Win Sports, Valderrama recordó su pasado con el club tiburón y le envió un sentido mensaje de agradecimiento a los miembros de la junta directiva que confiaron en él cuando lo ficharon proveniente del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Estas fueron sus palabras cuando le consultaron por el sentimiento juniorista:

Siempre tuve el sueño de jugar en Junior, la junta directiva me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Solamente le doy las gracias a la junta directiva. Lo más bacano de todo es que esos equipos jugaban bien, a mí no me interesa si ganamos o quedamos campeones. A mí me interesa que quedamos identificados porque jugábamos bien al fútbol