“Estaba por turismo, me arrestaron y no sabía nada”: Anthony de Ávila habló finalmente de su situación en Italia

FOTO # 50 (HORIZONTAL) FO3050 CALI, 22 JUL. 2009 (COLPRENSA-EL PAIS). – ANTHONY DE AVILA VUELVE A VESTIR OFICIALMENTE LOS COLORES DE AMERICA DE CALI.

Luego de que el 21 de septiembre Anthony ‘El Pitufo’ de Ávila, fuera capturado por la Policía de Nápoles, Italia, tras una orden de la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público por producción y tráfico internacional de drogas, el abogado del exfutbolista reapareció para hablar sobre la situación legal de su defendido y llevar un nuevo mensaje a los fanáticos del otrora goleador del América de Cali

El portal web italiano Stylo24 reveló el pasado 13 de octubre del 2021 unas declaraciones del ‘Pipa’ donde asegura que no conocía de la orden de captura, ratificaba su inocencia y aseguró que su visita a Italia era por turismo: “ Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron, pero no sabía de una sentencia, no sabía nada ”.

Anthony de Ávila también fue consultado sobre si tenía alguna clase de vínculo con el Cartel de Cali, liderado por los Hermanos Rodríguez Orejuela y a quienes alguna vez el delantero les dedicó un gol jugando con la selección Colombia. La respuesta del exjugador a la pregunta fue con un tajante “No contesto”, buscando no seguir generando polémica y dar respuestas únicamente a las autoridades competentes encargadas de aclarar su situación.

En pasadas declaraciones, Fabrizio De Maio, representante de Anthony de Ávila, reiteró que los delitos de los cuales acusan a la leyenda del América de Cali no permiten recibir beneficios por lo que su liberación será una “misión imposible”.

“Es una verdadera misión imposible. Tendré que trabajar duro, con todas mis fuerzas. Él tendrá que permanecer en la cárcel todos los días, sin prestaciones, durante doce años consecutivos”.

El apoderado del Pipa también hizo énfasis en que continuará en la defensa del exjugador de 58 años de edad, quien fue arrestado en la zona de Porta Capuana en el centro de Nápoles, cuando era buscado por tráfico, y producción de drogas y delitos cometidos en Génova y Nápoles.

Antony de Avila jugó 582 partidos con la camiseta del América de Cali y anotó 208 goles en 16 temporadas, lo que lo convierte en el máximo goleador de la institución. Además, jugó en Unión de Argentina, Metro Stars de Estados Unidos y Barcelona SC de Ecuador. El ‘pitufo’ es el jugador con más goles en el Clásico Vallecaucano con 19 anotaciones y es el sexto goleador histórico de la Copa Libertadores con 29 tantos.

SIGA LEYENDO: