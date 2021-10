Con vacunas de Sinovac, Dimayor inició la inmunización de los planteles del fútbol colombiano

Con vacunas Sinovac, Dimayor inició la inmunización de los planteles del fútbol colombiano / DIMAYOR

Luego del arribo de 5.080 dosis de vacunas para el covid-19 entregadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), este martes 12 de octubre se inició el proceso de inmunización de jugadores y jugadoras, miembros de los cuerpos técnicos y oficiales de partido del todos los planteles que conforman el Fútbol Profesional Colombiano masculino y femenino.

Según informó la Dimayor, la jornada inició desde las 10 de la mañana con el club Bogotá FC. En total fueron inmunizadas 53 personas del equipo con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sinovac. De acuerdo con el mayor ente del balompié nacional, los equipos que seguían en la lista son: Independiente Santa Fe y Millonarios FC, los dos equipos más representativos de la capital.

Cabe recordar que, las vacunas que fueron dadas por parte del laboratorio Sinovac Biotech Ltd. a la CONMEBOL, fueron repartidas a las asociaciones miembro de la entidad rectora de fútbol sudamericano.

Desde la Dimayor se celebró el comienzo de las jornadas de inmunización ya que contribuirán a minimizar el riesgo de contagio al interior de las plantillas y aportarán a escenarios más seguros para todos los actores de la familia del Fútbol Profesional Colombiano.

De igual manera, se agradeció directamente a la CONMEBOL, en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez, por la gestión realizada, la cual ayudará a que el fútbol colombiano sea un lugar más protegido para sus profesionales y así se pueda colaborar en la reducción de posibles contagios del covid-19.

Es importante destacar que algunos clubes ya fueron inmunizados, como el caso de Atlético Nacional y La Equidad en algunos de sus jugadores, quienes recibieron alguna dosis cuando fueron a Paraguay, sede oficial de CONMEBOL, a jugar Copa Libertadores. En otros casos como el Deportes Tolima, las directivas consiguieron vacunas y las donó a varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

ASÍ VA LA LIGA BETPLAY

Este martes 12 de octubre finalizó la fecha número 13 de la Liga BetPlay 2021-II con el duelo Quindío versus Pereira el cual finalizó con un marcador de 2-3. Por otro lado, pasó de todo en los dos clásicos. Esto se debió a las polémicas de ambos duelos que estuvieron a cargo del VAR. Nuevamente la herramienta arbitral dio de qué hablar en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional volvió a tener buenos resultados luego de haber perdido ante Deportivo Pereira en la fecha pasada. En esta jornada el cuadro verdolaga no solo goleó al Huila en Neiva, sino que además llegó a 32 puntos en la tabla de posiciones, convirtiéndose así en el primer clasificado a las finales del certamen local.

Con la nueva dirección de Grigori Méndez, Independiente Santa Fe sigue en ascenso, pues el lunes el León venció por la mínima diferencia a Patriotas en condición de visitante, llegando así a ocho jornadas invicto por liga. La victoria del cuadro cardenal se dio gracias al primer gol que marcó Carlos ‘La Roca’ Sánchez. Con 17 puntos, aún tienen la esperanza de clasificar a los octavos de final.

Por su lado, el actual campeón de la Liga, el cual está dirigido por Hernán Torres, venció al Once Caldas también en condición de visitante. El marcador quedó 0-2. Con esta nueva victoria sumaron once fechas invictas, pues desde la segunda fecha no han perdido ningún partido. Además, se han mantenido en la tercera casilla de la tabla de posiciones, con 24 puntos.

El sábado en la capital se llevó a cabo el encuentro entre Millonarios y América donde quedaron empatados en un partido sin goles. Pero en este duelo el protagonismo se las llevaron las casi 30 faltas: el cuadro Embajador cometió 10 y ‘La Mechita’ 18.

En el caso del Junior de Barranquilla, que se encuentra cuarto con 21 puntos, empató 1-1 ante el Bucaramanga, en un partido donde se dedicaron a defender y el gol del empate llegó en el minuto 90+6′.

Por último, Deportivo Pereira y Deportivo Quindío se pelean por no caer en la B. En este duelo, al Quindío le anularon un penalti. Necesita un milagro para remontar cuatro puntos en siete jornadas. Patriotas está en la casilla 19 con 8 puntos y le sigue el Quindío con 7.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

1. Atlético Nacional – 32 puntos

2. Millonarios – 26 puntos

3. Deportes Tolima – 24 puntos

4. Junior – 21 puntos (+4)

5. Jaguares – 21 puntos (+2)

6. Deportivo Pereira – 21 puntos (+1)

7. Alianza Petrolera – 19 puntos (+4)

8. Envigado – 19 puntos (0)

9. América de Cali – 18 puntos (+1)

10. Independiente Medellín – 18 puntos (+1)

11. Atlético Bucaramanga – 18 puntos (-1)

12. Deportes Quindío – 17 puntos (0)

13. Santa Fe – 17 puntos (0)

14. Deportivo Cali – 17 puntos (-2)

15. Águilas Doradas – 16 puntos

16. La Equidad – 15 puntos

17. Once Caldas – 9 puntos

18. Deportivo Pasto – 9 puntos

19. Patriotas – 8 puntos

20. Atlético Huila – 7 puntos.

