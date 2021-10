Colombia lanzó ‘Savia’, una escuela pública de formación ambiental que ofrece 200 becas

Colombia lanzó ‘Savia’, una escuela pública de formación ambiental que ya está ofreciendo 200 becas. Foto: MinAmbiente

Este miércoles, el presidente Iván Duque acompañó el inicio de la Escuela Nacional de Formación Ambiental (Savia), que pretende ofrecer educación orientada a la protección del medio ambiente y biodiversidad a través de la interacción con los mismos ecosistemas. Esta pretende llegar a todas las regiones del país y adaptarse a cada una de las realidades que las mismas ofrecen.

En el evento estuvieron presentes María Victoria Angulo, ministra de Educación, y Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, diferentes figuras ambientalistas, rectores de universidades y personalidades de la academia.

Duque, en su intervención, resaltó el carácter público de la nueva institución. “Hoy nace una escuela de formación ambiental desde lo público. Pero, desde lo público para unirse con el sector privado, con la academia, con las organizaciones”, indicó el mandatario durante la ceremonia de inicio en Bogotá.

Además, Duque aseguró que este será el primer paso en el camino para que Colombia se acerque a producir cero emisiones de gases efecto invernadero y adquiera una ética “de la era del antropoceno”.

El corazón de este proyecto es el intercambio y construcción de información ambiental entre territorios, el cual se realizará por medio de dinamización de procesos formativos enfocados en la agenda ambiental nacional en materia de restauración y cambio climático.

La manera en la que se pretende llegar a todos los departamentos del país será la creación de mil nuevos viveros en mil colegios del país, que, junto a las aulas vivas, se apoyarán con contenidos digitales. Las tres estrategias están denominadas ‘Savia Ciudadanos’, ‘Savia Crea’, ‘Transforma, y ‘Savia Terra’. Así, formar a los colombianos que aprendan a reducir huella de carbono, contribuir en la siembra de árboles, explorar movilidades limpias y limitando otras acciones propias que contribuirían al cambio climático.

Incluso, detalló que no se trata de un esfuerzo ideológico o una lucha con otro sector político. “Este es el gran compromiso que tenemos que tener con nuestra casa común. Aquí no hay ideologías, aquí no hay partidos, aquí está el compromiso de esta Colombia que quiere mostrarle al mundo que a pesar de representar el 0,6% de las emisiones, está tomando metas más ambiciosas, inclusive, que muchos de los países que más han aportado a la contaminación”.

“No hay nada más poderoso que alcanzar un propósito colectivo. Savia es una plataforma que nos permitirá llegar a todo el territorio, a todos los rincones, con conocimiento, para generar conciencia colectiva sobre la protección y conservación del medio ambiente”, expresó el ministro Correa en su intervención.

A su vez, la ministra Angulo resaltó la necesidad actual por el tipo de programas que ofrece Savia. “Su escuela, Ministro, los empodera; los colegios y las universidades piden esto día a día, ¡qué maravilla decirle al país que tenemos una escuela de formación ambiental con Savia, que hace parte también de Aprender Digital”, señaló.

Entre las buenas noticias que trae el proyecto están 200 becas para el diplomado de restauración ecológica y emprendimiento verde. Según el ministro Correa, varias universidades e instituciones educativas han llamado a consultar sobre el proyecto para incluir a Savia entre sus ofertas académicas y esto promete ampliar cupos para este tipo de programas.

A su vez, se están desarrollando 13 talleres de contenidos educativos y tres rutas de inmersión al Caribe, Región Andina y Amazonía. “Para que los jóvenes conozcan nuestra riqueza natural y puedan replicar el mensaje, porque la experiencia y el conocimiento hará que el aprendizaje sea más fuerte”, añadió el ministro.

SEGUIR LEYENDO: