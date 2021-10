Cinco mitos sobre las relaciones sexuales durante la menstruación

Menstrual Control. Woman organizing menstrual control, with schedule, sanitary pads, birth pills and tampons

En la sociedad colombiana siguen vigentes muchos mitos respecto a la sexualidad. Tener relaciones sexuales en esos días en que las mujeres menstrúan es uno de los más grandes tabúes, algo de lo que pocos se atreven a hablar.

Por eso, Profamilia hizo una guía con algunos de los mitos sobre la intimidad durante los días en que las mujeres tienen la regla. La idea, es derrocar esos pensamientos que satanizan la menstruación y la hacen ver como un “momento horrible” en el ciclo de la mujer.

El diario El Espectador publicó esas afirmaciones que se han mantenido en el tiempo aclarando si son falsas o verdaderas. Con esta guía, la entidad señaló que “desmitificar estas prácticas nos permite erradicar prejuicios y estigmas que la sociedad impone para empoderarse sobre el cuerpo”.

De acuerdo con la publicación, son cinco los mitos más frecuentes sobre esta situación:

1. No hay embarazo durante el periodo

Esto es completamente falso según Profamilia. Aunque las probabilidades de fecundación son menores, no quiere decir que sean inexistentes. “Si el ciclo menstrual es corto puede haber ovulación inmediatamente después de la menstruación y que haya fecundación por espermatozoides que queden en el útero, ya que estos pueden vivir ahí entre tres y cuatro días”, explicó Profamilia.

2. No es necesario usar condón durante el periodo

Esta afirmación también es totalmente falsa. En este punto la entidad aclara que el uso del preservativo no está únicamente ligado a evitar un embarazo no deseado sino a protegerte de una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

“El condón además de evitar la concepción protege contra infecciones de transmisión sexual como el VIH y la Hepatitis, que pueden ser más transmisibles por el contacto con la sangre del periodo menstrual”, dijo la entidad.

3. Tener sexo durante el periodo es una práctica antihigiénica

Una de las mayores razones para no hablar sobre las relaciones sexuales durante la menstruación es porque se ha considerado por mucho tiempo que esto es antihigiénico. Sin embargo, Profamilia aclaró que esto también es falso.

Según la entidad tratar de antihigiénico el acto sexual durante la menstruación es un estigma sociocultural. “Se han encargado históricamente de avergonzar a las mujeres por los procesos biológicos normales que experimentan sus cuerpos”, aseguró Profamilia.

4. Las relaciones sexuales durante la menstruación son dolorosas

De acuerdo con la entidad, esto es parcialmente falso. Según explicó, el dolor que puede sentir una persona durante la menstruación depende de cada cuerpo, pues la sensibilidad de cada una es distinta durante este tiempo.

“Sin embargo, la sangre actúa como un lubricante natural que permite que la penetración sea más sencilla y placentera”.

5. Tener relaciones con el periodo ayuda a aliviar los cólicos menstruales

Esta afirmación, a diferencia de las demás, sí es verdadera según Profamilia. La contracción y relajación de los músculos durante un orgasmo ayudan a aliviar el cólico menstrual. Además, la liberación de endorfinas que ocurre durante el acto sexual genera sensaciones de placer y bienestar.

Aclaradas estas afirmaciones Profamilia hizo énfasis en que el consentimiento, como en toda relación, es indispensable para establecer si se quiere o no tener relaciones sexuales durante la menstruación.





