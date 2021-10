Así serán los días sin IVA en Colombia, según Fenalco

/ Fenalco Bolívar.

Colombia se prepara para el primer día sin IVA del año. El próximo 28 de octubre los colombianos podrán adquirir diferentes productos, bajo menores precios, a causa de la inhabilidad de ese impuesto, por 24 horas. Lo mismo ocurrirá los próximos 19 de noviembre y 3 de diciembre, cuando los ciudadanos vean un descuento del 19% en los precios de lo que decidan comprar. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a puertas del desarrollo de la primera jornada, entregó algunos detalles importantes que deberán tenerse en cuenta para disfrutar de los bajos precios.

Para empezar, desde la entidad, se aseguró que se prevé que el nivel del inventario de productos no sea el esperado respecto a la cantidad de demanda de la población. Esto tendría que ver con los problemas que se vivieron con el transporte marítimo de mercancías, en época de pandemia y a falta de contenedores. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que, además, los precios, aún sin el IVA, estarían elevados debido a que entre el 40% y 50% de los artículos que se comercializan son importados. Además, los productos entraron al país hace tres meses, cuando el dólar alcanzó el valor de los $4.000.

“Categorías como tecnología, electrodomésticos y artículos deportivos normalmente son bienes importados que, lamentablemente, sí se pueda reflejar en alguna escasez de productos, pero también en un incremento de precios”, reconoció el presidente de Fenalco, en una rueda de prensa, en últimas horas.

De acuerdo con las condiciones que expuso Fenalco, las compras están condicionadas bajo las siguientes normas.

- Que se trate de los bienes cubiertos establecidos en los artículos 38 de la mencionada Ley, de acuerdo con las categorías enunciadas y el límite máximo de su valor en términos de UVT.

- El beneficio se otorgará a máximo 3 unidades por género, vendidas a través del mismo comerciante.

- Se incluye el efectivo como medio de pago, además de los pagos a través de tarjetas débito, crédito y cualquier otro medio de pago electrónico en el que medie una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Que el beneficiario se identifique en los registros del vendedor como adquirente consumidor final de los bienes objeto del mencionado Decreto, de tal manera que el vendedor pueda atender los requisitos de control que ha establecido el Gobierno.

“Queremos que los colombianos vivan una excelente jornada en los próximos días sin IVA. El comercio envía como siempre un mensaje de tranquilidad y transparencia para que todos, sin excepción, disfrutemos y tengamos acceso a los beneficios de estas fechas. Sin embargo es importante reiterar que el éxito dependerá también del trabajo conjunto con las autoridades y los ciudadanos. La idea es que adoptemos y respetemos todos los protocolos de bioseguridad, tanto en los establecimientos comerciales como en las calles”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Los productos, para su adquisición sin el IVA, tendrán que cumplir los siguientes parámetros:

Según el sondeo hecho por Fenalco, solo 3 de cada 10 comerciantes no quiere hacer sus ventas en línea, es decir, solo un 2,22% de los encuestados manifestó sentirse en completa capacidad de vender, únicamente, a través de su canal digital. La encuesta dejó ver que el 44% de los establecimientos abrirá desde las 7:00 a.m., mientras que un 38% mantendrá sus horarios normales. El 7% está dispuesto a abrir sus locales desde las 5:00 a.m.

“Desde el Ministerio de Comercio reconocemos la importancia de los compromisos que asumen los comerciantes de FENALCO con esta jornada: por un lado, de brindar información clara y transparente en materia de precios a los consumidores, y por el otro, para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Queremos que el día sin IVA se lleve a cabo con total éxito para que logremos reactivar la economía y apoyar al sector comercio del país”, aseguró María Ximena Lombana, Ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Respecto al sistema de facturación electrónica en punto de venta, el 51.11% de los establecimientos comerciales tiene habilitada esta capacidad, el 24,44% parcialmente, y el otro 24,44% aún no lo ha implementado.





