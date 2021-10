Otra controversia entre WOM y Claro, esta vez por supuesto fraude en llamadas de roaming

Este martes 12 de octubre, se conoció que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio curso al MinTIC de una denuncia contra WOM por el envío de llamadas de Roaming Automático Nacional de Avantel haciéndolas pasar como si fueran de WOM.

Las evidencias de las prácticas en las que habría incurrido WOM, que son materia de investigación, muestran cómo un número de celular de Avantel se cambió por uno de WOM para simular un tráfico de operador entrante y evitar el pago de la tarifa que corresponde al operador establecido.

“Lo enunciado es evidencia no solo de la integración tecnológica, sino de que se está enviando fraudulentamente el tráfico por las rutas de interconexión y de RAN de PTC, dejando de usar las rutas que tiene AVANTEL”, señaló Claro.

Por esa razón, la multinacional Claro informó su inconformidad por esta práctica de competencia desleal de WOM y anunció que tomará todas las acciones pertinentes para salvaguardar sus derechos y los de sus clientes.

“Lo que llama la atención es que la compañía manipula la información del usuario sin su consentimiento para beneficio propio (...) Esto es un fraude que además podría ser una estafa y un claro incumplimiento a la normatividad establecida”, señaló Claro.

La petición de Claro es que se tomen las medidas de orden legal y regulatorio y que Partners Telecom (propietaria de Wom) pierda su condición de operador entrante “para efectos del servicio de RAN en lo que refiere a COMCEL”.

“Específicamente, […] que se declare el decaimiento de las condiciones en las cuales se impuso a COMCEL brindar el servicio RAN a las redes 2G y 3G de PARTNERS dado el incumplimiento de esa empresa al no informar a la CRC ni a COMCEL sobre la integración tecnológica en los términos de las referidas resoluciones”, señala el documento.

WOM se defiende

A través de un comunicado, WOM dio respuesta ante la petición de Claro.

“A la fecha, PTC no tiene ninguna investigación administrativa iniciada por las autoridades por un supuesto “fraude en llamadas” así como tampoco por uso indebido del Roaming Automático Nacional. Se han recibido solicitudes de información, las cuales se han respondido dentro del plazo otorgado”, dijo WOM.

De igual forma, en el documento advierte que la CRC rechazó todas las solicitudes presentadas por Claro, al negarle la pérdida de la calidad operador entrante para WOM, la desconexión del RAN y la interconexión.

“Pretensiones que no fueron aceptadas por la Comisión, lo que a su vez demuestra que WOM es cumplidora de la regulación y marco jurídico colombiano”, agregó.

“La CRC indica a Comcel que, por los hechos narrados en relación con un supuesto incumplimiento en el deber de informar con 3 meses de anticipación la integración tecnológica, esto no implica el decaimiento del acto administrativo, pues los hechos que dieron lugar a su expedición no han desaparecido, por lo cual no autoriza ni el decaimiento ni la suspensión del ofrecimiento del RAN a cargo de Comcel.

Cabe la pena aclarar que tanto WOM como Avantel están dando cumplimiento a sus obligaciones regulatorias al pagar las tarifas por el uso de la red de los otros operadores a las que tienen derecho y tal como se aclara en el comunicado que respondió a Claro”, indicó en el comunicado de prensa el operador WOM.

