“La idea de quitarle fondos a la Policía colombiana es algo que no creo que pase en la Cámara”: senadora republicana

Manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan durante una jornada de protestas, el 28 de mayo de 2021, en Madrid, municipio cercado de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La senadora estadounidense del partido Republicano, Joni Ernst, considera que la iniciativa que contempla recortar los recursos para la Policía de Colombia, la cual fue aprobada en la Cámara de Representantes de ese país, no avanzaría en el Senado debido a que la mayoría de los congresistas de su país consideran que la fuerza pública protege a los ciudadanos.

En una entrevista con el medio nacional La FM, la parlamentaria se refirió a uno de los temas que han ocasionado importantes debates en el país, luego de que la cámara baja del Congreso estadounidense decidiera aprobar el recorte del presupuesto para la fuerza pública debido a las graves denuncias de brutalidad policial que se presentaron durante el paro nacional.

“Lo que hizo la Cámara de Representantes fue demasiado lejos, tengo aprecio por lo que hace la Policía colombiana y está buscando cuidar a la población (…) La idea de quitarle fondos a la Policía es algo que no creo que pase en la Cámara, no está bien hacer esto porque lo que estamos buscando en realidad es mantener a las comunidades seguras y que no haya actividades ilícitas”, aseguró Ernst en diálogo con el medio radial.

En ese sentido, señaló que ella no considera que se le vayan a recortar los fondos a la fuerza pública, teniendo en cuenta que la mayoría de los senadores de los Estados Unidos, según ella, contemplan la seguridad como uno de los factores más importantes de una nación siempre y cuando se respete la dignidad de los ciudadanos y el respeto por los derechos humanos.

Un argumento que va en contra de lo expresado por el congresista demócrata, Jim McGovern, quien ha manifestado su inconformidad frente a las denuncias evidenciadas durante las movilizaciones sociales en las que habrían sido asesinados 47 ciudadanos presuntamente a manos de miembros de la fuerza pública y quien aseguró que los impuestos de Estados Unidos no se “usarán para atacar a los manifestantes en Colombia”.

“Si quiero aclarar que para la gran mayoría del Congreso esto es importante, por lo tanto, no creo que se le quiten los fondos a la Policía. Yo quiero que siga habiendo fondos para la Policía de Colombia y que Colombia se mantenga segura igual que Estados Unidos”, le indicó la parlamentaria a la FM.

Argumentos de Jim McGovern

‘Los impuestos de Estados Unidos no deben ser para violentar a los colombianos’: Jim McGovern al concluir visita al país

El pasado 8 de octubre concluyó la visita de cuatro días del parlamentario, Jim McGovern, del Partido Demócrata, en la que sostuvo una agenda con representantes de Derechos Humanos, líderes sociales e indígenas, así como con el presidente Iván Duque y el mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina.

El congresista McGovern manifestó su preocupación por la situación de Derechos Humanos en los últimos meses en Colombia durante los últimos meses por cuenta de las manifestaciones del paro nacional.

Misma inquietud que le transmitió al mandatario colombiano en una reunión en Casa de Nariño el pasado jueves 7 de octubredonde habló que las amenazas contra líderes sociales y periodistas eran inadmisibles, por lo que exigió que el gobierno colombiano refuerce la protección tanto a los opositores como a quienes cumplen con labores sociales en los territorios.

McGovern, quien representa el ala social del Partido Demócrata, ha tenido varias opiniones críticas con respecto al manejo del gobierno colombiano en los episodios del anterior paro nacional, e incluso ha cuestionado a la Policía Nacional de Colombia.

Pese a que el mandatario colombiano resaltó las acciones de su gobierno para garantizar el pleno ejercicio de los derechos así como la protección a la vida de líderes sociales y periodistas, McGovern fue enfático en señalar que no tolerará que los impuestos de Estados Unidos sean utilizados en contra de los colombianos, violentándolos y abusando de la población.

