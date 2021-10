Contraloría solicita que se ejecuten de manera correcta los recursos para el regreso presencial a clases

Este 12 de octubre, la Contraloría General de la República realizó un llamado a las 96 entidades territoriales certificadas (ETC) que ejecutan recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), para que dinamicen y garanticen la correcta ejecución de los más de $627 mil millones dispuestos para el regreso seguro a clases.

Con corte al 30 de septiembre, y de acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de Educación Nacional a la Contraloría General de la República, bajo las Resoluciones 14663 de agosto y 18024 de septiembre de 2020, se realizó la primera y segunda asignación de recursos por $88.875 millones; y posteriormente con las Resoluciones 23869 noviembre y 22751 diciembre de 2020 la tercera y cuarta asignación, por $311.175 millones.

Posterior para la vigencia 2021 en agosto y septiembre, bajo las Resoluciones 17874 y 18145 se realizaron la quinta y sexta asignación por $227.000 millones.

Se trata de recursos FOME que tenían como destinación especifica la adquisición de elementos de bioseguridad y la adecuación de las instalaciones de las Instituciones Educativas oficiales para la implementación de los correspondientes protocolos y ejecutar los pilotos de alternancia así como lo necesario para el regreso a la presencialidad.

De los recursos asignados en el año 2020 por $400.050 millones correspondientes al FOME (giros que se llevaron a cabo entre agosto y diciembre) quedan por ejecutar $61.670 millones, es decir el 15,4%.

Al verificar las ETC que han tenido las más bajas ejecuciones de recursos, inferior al 60%, se resaltan 7: Amazonas con el 15,3%, San Andrés Providencia y Santa Catalina con el 33,6%, Girón 39,3%, Guainía 47,5%, Bello 55,5%, Meta 57,6% y Vichada con el 59,8%.

A pesar de ello, la CGR ha podido evidencia que las ETC Bello, San Andrés, Guainía y Girón han logrado buenos resultados de presencialidad (96,76%, 96,68%, 93,13% y 65,51% respectivamente de regreso de estudiantes a las aulas), destacando que se estarían supliendo las necesidades con recursos propios.

Preocupa particularmente en este reporte del Ministerio el desarrollo y ejecución de los recursos dispuestos para la ETC Amazonas la cual, a pesar de tener un 57,3% de estudiantes en presencialidad, sólo ha ejecutado 15,3% de los recursos FOME y se ha explicado a la CGR, como también lo pudo evidenciar este organismo de control en las diferentes visitas realizadas en el seguimiento al PAE, que el servicio educativo se presta con muchas dificultades en materia de infraestructura. Además, hay falencias en las condiciones de bioseguridad de las comunidades educativas.

En el caso de la ETC Meta y Vichada se ha podido evidenciar que el porcentaje de estudiantes a la presencialidad no supera el 60%, con resultados del 58,91% y 58,72% respectivamente.

“Todas las ETC deben tener en cuenta que los recursos FOME se dispusieron precisamente para que se logre garantizar las condiciones de bioseguridad y que se pueda minimizar el riesgo de contagio por el Covid. Es por ello por lo que el llamado a las autoridades locales es a dinamizar la ejecución de dichos recursos en las IE donde faltan adecuaciones”, subrayó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Para la vigencia 2021 se asignaron $227.000 millones, de los cuales ya se han incorporado $208.381 millones, es decir el 91,8%. Falta por incorporar el 8,2%, correspondiente a $18.619 millones.

A la hora de verificar cuántas de las 96 ETC han realizado el proceso, se evidencia que 83 ya cumplieron con la incorporación de recursos y, de acuerdo con los informes del Ministerio de Educación, ya presentaron plan de inversión.

Aun así, a 7 ETC (Amazonas, Bogotá, Buenaventura, Magdalena, Santa Marta, Sogamoso y Valledupar) les hace falta cumplir con algunos requisitos. En el caso de Barrancabermeja y Manizales se encuentran en trámite en sus respectivos Concejos, y la ETC de Ciénaga no ha iniciado ningún trámite de incorporación de los recursos.

El ente de control evidenció que 9 ETC Magdalena, Malambo, Magangué, Cúcuta, Ciénaga, Lorica, Barrancabermeja, César y Sahagún que han ejecutado recursos FOME por encima del 90% y aun así no están garantizando el retorno a la presencialidad superior al 40%.

En medio del proceso de retorno a la presencialidad escolar los esfuerzos que viene realizando el país en materia financiera deben garantizar que las sedes de los colegios oficiales estén abiertas, brindando los protocolos y condiciones de bioseguridad para que los niños y jóvenes puedan acceder a las aulas de clase. Esta labor la deben ejecutar las entidades territoriales y es por eso por lo que hoy hacemos el llamado a alcaldes y gobernadores para que se ejecuten debidamente los recursos y los niños puedan acceder al servicio educativo como debe ser”, concluyó el Delegado de la CGR para la Participación Ciudadana.

