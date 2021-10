Con el final de las ‘Súper Batallas’ se abre paso a un nuevo ciclo en ‘La Voz Senior’

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

El escenario de ‘La Voz Senoir’ se engalanó la noche de este 12 de octubre con las mejores voces de los más grandes, no sin antes dejar muestra del talento de los entrenadores de esta primera temporada que abrió con la presentación de Andrés Cepeda con su asesor Axel en el piano, con un popurrí de canciones, la primera de su autoría junto a la agrupación Morat y la segunda una canción del argentino.

Como grupo introductorio, fue el turno para los pupilos del bogotano que en esta oportunidad destilaron todo el talento latino que existe en el caribe colombiano de la mano de Haydee Barros, una barranquillera de 74 años de edad que interpretó el éxito de Celia Cruz ‘Que le den candela’ y complementando esta presentación, el señor Miguel Lemus proveniente de la ciudad de Cartagena, con 79 años cantó el éxito Ana Milé del Grupo Niche.

Finalizada su presentación, los entrenadores dieron sus palabras antes que el intérprete de ‘Besos Usados’ tomara su decisión, esto dijo Maía al respecto de la presentación de los participantes en el escenario: “Yo creo que estos son momentos para traer canciones con mensaje, pero también que tengan onda, que entretengan”.

“Haydee, tú desde que saliste al escenario yo me quedé prendada contigo porque me encanta, me siento identificada con la canción, porque pues hay muchísimas mujeres que hemos pasado por situaciones desagradables con el sexo opuesto y para mí es un orgullo llevar la palabra de Celia que la mantengas viva, que la traigas aquí esta noche, estupenda”, puntualizó Natalia Jiménez.

Cepeda escogió continuar con la voz de la barranquillera Haydee.

El segundo turno de la noche, estuvo a cargo del equipo de Natalia Jiménez que tuvo la oportunidad de presentar en el escenario a dos grandes talentos del bolero y las baladas en las voces de Alfredo Rafael, un samario de 68 años con la canción ‘Usted’ y Carlos Alberto Segura, desde Buga con 67 años con el tema ‘Mi Barca’.

Antes de tomar la decisión, Natalia Jiménez resaltó lo mejor de cada una de las presentaciones en el escenario y esto dijo: “Súper bien, Alfredo te cargas cacho de voz increíble muy bien interpretada y Carlos Alberto también muy bien, solo que nosotros en el ensayo estuvimos hablando sobre el vibrato y tú y yo sabemos ahí”.

“Muy bien cantado señores y te voy a dar uno de esos consejos que no sirven de nada, que me encantan, en mi opinión Carlos cantó más, más afinado, más potente y Alfredo me dio más emoción”, señaló Jesús Navarro.

Con toda la información que recibió de sus colegas entrenadores, la española tomó la decisión de continuar con la voz de Alfredo Rafael.

Por último, el turno fue para el mexicano Jesús Navarro que en esta oportunidad trajo al diamante musical un duelo de titanes del rock en español, dos grandes voces se dieron cita en esta batalla de la mano de Edgardo Torres otro mexicano que con 71 años y vestido al mejor estilo de las estrellas del rock se presentó con la canción ‘El rock de la cárcel’ de los ‘Teen Tops’ y enfrentado con Fabio Gómez también con 71 años proveniente de Bogotá con su interpretación de ‘¡La plaga!’ de la misma agrupación.

Al final de la presentación de los dos rockeros, esto dijo Jesús Navarro: “Qué energía, que vitalidad, ya quisiera yo tener tantos pantalones y tanta onda para subirme a un escenario a esta edad, dejen ustedes a la suya a ver si llego pero que cosa más espectacular”.

“Yo estoy de acuerdo con que los hayan puesto juntos porque juntos hacen candela”, señaló Andrés Cepeda.

Finalmente, Jesús Navarro continuó con la voz de Edgardo quien pasa a la fase de los knockouts.

