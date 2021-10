Golpes, baños con agua fría y dormir en el suelo, los malos tratos a que era sometido un niño de tres años que resultó hospitalizado en Bogotá

Un lamentable caso de maltrato infantil se reportó en las últimas horas en Bogotá, luego de que Consuelo Jiménez, denunciara que su nieto de tres años era víctima de golpes y malos tratos por parte de la madre y del hombre con el que ella vive, tras encontrarlo internado en un hospital de la ciudad.

De acuerdo con Noticias Caracol, la abuela paterna del niño señaló que todo empezó cuando la mujer se alejó y no pudo estar al tanto del menor, tiempo después se enteró que el niño era víctima de constantes y brutales golpizas por parte de la mujer y la nueva pareja que ella tenía, las cuales lo llevaron a estar una semana hospitalizado.

Según la madre del menor, las heridas que presentó el niño fueron a causa de una caída que sufrió el menor de edad mientras jugaba, sin embargo, la abuela destacó que a ella le han contado que a su nieto lo han agredido con patadas y “le jalaban el pelo hasta dejarlo calvo”.

Sin embargo, la abuela del menor, indicó que “el niño dice que su mamá es mala, que su padrastro es malo, él no quiere estar más sino pegado a los brazos del papá, está retraído, nervioso y traumatizado por lo que le pasó. Yo creo que ni siquiera comida me le daban y un día vomitó, y ahí mismo se me paró y me dijo agua fría no mami, agua fría no”, puntualizó al noticiero.