El colombiano Johan Carbonero marcó contra Independiente en la Liga Argentina y rompió en llanto. Archivo particular

Hace más de un año y medio, Johan Carbonero partió del Once Caldas, el club donde se formó y en el cual debutó como profesional, rumbo al fútbol argentino para vestir los colores de Gimnasia y Esgrima la Plata. Desde entonces, y poco a poco, el extremo colombiano se ha ido ganando un puesto en la formación titular, siendo hoy en día una de las piezas indiscutidas para el equipo.

Este lunes 11 de octubre Carbonero volvió a dar gala de sus cualidades, y se reportó con un gol en el empate de Gimnasia 1-1 frente a Independiente, en condición de visitante, por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina.

El jugador ‘Cafetero’, de 22 años, fue el encargado de abrir el marcador al minuto 45’, en el cierre de la primera mitad. Tras recibir un pase filtrado de su compañero Brahiam Alemán, el colombiano le ganó en velocidad a los defensores contrarios y definió a ras de piso al palo de la mano derecha del guardameta Sebastián Sosa. La celebración de Carbonero, en el estadio Libertadores de América, se produjo en el marco del regreso del público de Independiente a las gradas, luego de un año y medio por la pandemia del covid-19.

Sin embargo, una situación particular fue la reacción de Carbonero tras la conquista, pues se tiró sobre la grama y no pudo contener el llanto. Sus compañeros se acercaron para felicitarlo en medio de la emoción: con la cara mirando hacia el piso y luego tapándose los ojos con las manos, el exjugador del Once Caldas lució muy emocionado. En las redes sociales, Johan publicó algunas fotografías del encuentro, acompañada de un mensaje que decía “resiliencia”.

Captura de pantalla

La escuadra local reaccionó de inmediato y, gracias a un tanto de Silvio Romero, tras un centro desde el sector derecho, permitió igualar el compromiso (45+3’). En el segundo tiempo, sin embargo, el orden de Gimnasia, que se plantó con una doble línea de cuatro, impidió que el ‘Rojo’ pudiera generar varias opciones de gol.

“Fue un partido muy complejo, complicado, Independiente es un equipo que juega muy bien a la pelota y supimos hacer un partido inteligente. Gracias a a Dios nos llevamos un punto importante. Tenemos que mejorar cosas, pero vamos por buen camino”, fueron las palabras de Carbonero, en diálogo con TyC Sports, habiendo finalizado el encuentro.

Posteriormente, frente a la anotación que le entregó el empate a su equipo, el nacido en Santander de Quilichao, Cauca, manifestó que “fue una linda definición, lo venía buscando desde los partidos pasados, pero no se me venía dando. Así que por fin se rompió la racha y vamos por más, por más goles”, apuntó en declaraciones al portal Cielo Sports.

En julio pasado, Carbonero sufrió un desgarro muscular en el debut de Gimnasia en la Liga Argentina, razón por la cual se perdió las cuatro fechas siguientes. Su regreso de produjo en la jornada seis, frente a Colón de Santa Fe y, desde entonces, ha recuperado su protagonismo: disputó nueve de los diez encuentros en los que estuvo disponible.

La anotación frente a Independiente fue su primera de la temporada liguera, donde también ha conseguido una asistencia, frente a Aldosivi en la fecha 13. El tanto más reciente de Carbonero en el fútbol argentino había ocurrido el 26 de abril de este año, en el triunfo 2-1 frente a Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga Profesional.

Gimnasia de la Plata volvió a la victoria tras su caída en la jornada anterior contra Sarmiento y recuperó terreno en la tabla de posiciones: ahora es 15º con 18 unidades. En la próxima fecha, sábado 16 de octubre, estará enfrentando a Newell’s en condición de local.

SEGUIR LEYENDO: