Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda de la selección y ahora lo extraña

Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda y ahora lo extraña / ARCHIVO

El pasado jueves la selección de Perú se adjudicó el Clásico del Pacífico al ganar por 2-0 a Chile, un triunfo que mantiene a los peruanos en la lucha por alcanzar un cupo para el Mundial de Catar 2022 y dejó a los chilenos descolgados en la clasificación.

Con los goles de Christian Cueva y Sergio Peña, la Blanquirroja se llegó en ese momento a 11 puntos y quedó a tres unidades de Colombia, que ocupa el quinto lugar que da acceso al repechaje, mientras que la Roja se quedaba en la octava posición con 7 puntos. Ahora ambas tienen 11 y 7, respectivamente.

Con esa nueva derrota, el técnico uruguayo Martín Lasarte continuaba sin ganar en las Eliminatorias desde que asumió el cargo de seleccionador de Chile, el pasado mes de febrero, al acumular tres empates y tres derrotas.

Esto por supuesto despertó la ira de algunos aficionados chilenos pues, tras la salida del técnico colombiano Reinado Rueda, se esperaba que la Roja consiguiera mejores resultados.

Una de las personas que más dejó ver su molestia fue la modelo y conejita Play Boy chilena, Daniella Chávez, quien no se guardó nada y lanzó duros señalamientos contra Lasarte y su cuerpo técnico con motivo de los últimos partidos disputados por la selección del país, ya que fecha a fecha las esperanzas de entrar al campeonato mundial parecen desvanecerse.

Pero no es la primera vez que Chávez se manifiesta en sus redes sociales, pues cabe recordar que fue una fuerte crítica con el proceso de Reinaldo Rueda en Chile (antes de llegar a Colombia) y en su momento pidió su salida.

“En Colombia dicen que quieren a Rueda, por favor vengan por él, si quieren se lo envuelvo en papel de regalo o se lo despacho, pero sin ticket de cambio” publicó el año pasado en su cuenta de Twitter.

Otro de los mensajes en contra de Reinaldo fue: “El Próximo DT de Chile debe ser Chileno. Basta de extranjeros que va a preferir a su país! Rueda vino a matar la selección de Chile”.

Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda y ahora lo extraña / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda y ahora lo extraña / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Pero cuando se creía que con la salida de Rueda las cosas iban a mejorar, a pesar de que los jugadores de la plantilla respaldaban el proceso del caleño y lamentaron su partida, todo parece indicar que fue todo lo contrario y las cosas empeoraron.

Es por esto que ahora las solicitudes de renuncia apuntan a Lasarte y Daniella es una de las que más desea que esto se dé, pues asegura que no vale la pena tener un técnico de su nivel. En sus más recientes tweets no se guardó nada y señalo al propio Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

“Tengo rabia y pena; este DT fracasado que trajo Milad, dijo no tener 10, puso a Alexis de 10 teniendo a Jiménez en la banca, Alexis por fuera y sale Marcelino, pero los representantes mandan más que los DT para poner sus jugadores que quieren vender Jiménez entró y tuvo 2 opciones. Y lo último Lasarte vino a sepultar a esta Selección, un técnico mediocre sin ideas y manipulado, no servía y no sirve y los excesos le pasaron la cuenta también a La Roja, indisciplina etc pero para eso necesitábamos un DT con manejo de camarín y no se tuvo en los últimos años”, publicó inicialmente.

Pero allí no quedaron sus críticas, pues exigió la renuncia de todo el cuerpo técnico tras la dolorosa derrota ante la selección de Perú.

“Primero que todo debe renunciar hoy mismo Pablo Milad y Cagigao, este último solo vino a llenarse los bolsillos con 0 aporte! Alguien que me diga qué hizo por la selección y por qué lo trajeron y el responsable es Milad! Fuera de la @ANFPChile”, puntualizó.

Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda y ahora lo extraña / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Daniella Chávez, la modelo chilena que pidió la salida de Rueda y ahora lo extraña / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

A pesar de que este domingo La Roja derrotó 2-0 a Paraguay, para Daniella la clasificación está casi que imposible de conseguir, de hecho, les envió un mensaje a los jugadores.

“Gracias a esta selección que nos dio tantas alegrías, pero esta nueva eliminación de un mundial le dice adiós a esta generación”, se lee en su Twitter.

ELLA ES DANIELLA CHÁVEZ:

Daniella Chávez / Instagram @daniellachavezofficial

Daniella Chávez / Instagram @daniellachavezofficial

Daniella Chávez / Instagram @daniellachavezofficial

ACTUALIDAD DE CHILE

En el último partido de la jornada, Chile aprovechó una de sus últimas oportunidades para pelear por un boleto a Catar al derrotar 2-0 en Santiago a Paraguay. En la primera etapa Paraguay aguantó los esfuerzos de los dirigidos por Martín Lasarte y logró poner un cerrojo a los intentos de la Roja.

Pero en la segunda parte se rompió el candado y Chile anotó primero con un golazo del inglés Ben Brereton en el minuto 68 y después, en el 72, con Mauricio Isla.

Chile es octava con 10 puntos que lo acerca al séptimo lugar que ocupa Perú con 11, que cayó derrotado este domingo en La Paz. Y Paraguay es sexta con 12.

En la próxima jornada, este jueves, la Roja recibirá a Venezuela y Paraguay visitará a Bolivia.

SEGUIR LEYENDO: