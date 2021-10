Cristina Hurtado reveló que le pidieron abortar para no afectar su carrera

Foto tomada de Instagram @CrissHurtado

La vida de la presentadora Cristina Hurtado ha estado lejos de ser color de rosa. Durante su niñez y adolescencia la escasez en su casa fue predominante, y las dificultades económicas aquejaban a su familia. En una reciente entrevista con el programa de Diva Jessurum llamado ‘se dice de mi’, la también modelo habló de momentos complejos que tuvo que vivir, incluyendo aquel en el que se enteró de que estaba embarazada, siendo una mujer todavía muy joven. Cuando su carrera en la industria del entretenimiento del país empezó a tomar forma, Hurtado recibió la propuesta de abortar para que su bebé no ‘afectara’ su vida profesional. Hoy Cristina en madre de dos jóvenes y de un bebé que viene en camino.

Las cámaras y las pasarelas aparecieron en la vida de Hurtado cuando ella tenía apenas 14 años. Su belleza y carisma llamaron la atención de los organizadores de los reinados en Antioquia, quienes le propusieron participar en el concurso ‘Sol de América’, que, por aquellos días, estaba programado para realizarse en La Ceja, Antioquia. Cristina, inexperta, terminó ganando la corona de reina.

“Pasó un tiempo y me llamaron para otro reinado. Yo estaba en el colegio. Me dicen que quería que participara y fuera la señorita Copacabana. Participé y quedé señorita Copacabana”, agregó la modelo que para el momento tenía 15 años de edad.

Todo transcurría con normalidad, y Cristina planeaba continuar participando en eventos de esta índole, sin embargo, y luego de participar en un tercer reinado, empezó a presentir que estaba embarazada. “Cuando estaba en la parte de desfile en traje de baño me llegó el resultado de mi prueba de embarazo positiva. Positiva para un muchachito. Yo pensé: ¿qué voy a hacer?”, añadió la modelo en la entrevista con el programa del Canal Caracol.

“Mucha gente me dijo que abortara y yo no fui capaz”, expresó Hurtado que, además, confesó que lloró durante varias horas. Se sentía confundida y preocupada al pensar en que se convertiría en una madre muy joven. Cristina, al final, decidió tener a su bebé, y confrontar la realidad que esto le traería meses más adelante. “Cuando le conté a mi mamá fue horrible, pero cuando le conté a mi papá me dijo: ‘Bueno, mija. ¿Qué más vamos a hacer? hay que tener el bebé”, recordó la ahora madre de Daniel, nombre que lleva aquel primer hijo.

“Me llama ella y me dice: ‘Padre, tenemos que hablar con usted’, y yo: ‘Ay, ¿está en embarazo?’, me dijo: ‘sí señor’. De momento me asusté, pero ahí mismo le di un abrazo. Me puse a llorar y ella también”, comentó Jhon Jairo Hurtado, padre de la presentadora, para ese mismo programa.

Tener a Daniel no fue fácil, detalla Cristina. Durante mucho tiempo, tuvo que ciar a su hijo bajo la escases, pues, cuenta ella, a veces no tenía ni para comprarle las cremas para prevenir y tratar la pañalitis, o para conseguirle leche de fórmula. “Yo estaba estudiando en el colegio, mis papás se habían separado. Fue duro porque me pasaron tantas cosas (...) Me tocaba ir a los controles y me empezaba a marear, sentía que me iba a dar la pálida cada vez que me montaba en un bus. Estaba barrigona y me tocaba decir que ‘por la de atrás’ porque no tenía para el pasaje”, contó Hurtado, que ahora espera a su tercer hijo con su esposo José Narváez.

“Me echaron del colegio por estar embarazada y era difícil para mí mantener un buen nivel académico. En muchas oportunidades no teníamos qué comer y mi papá hacía lo que podía tratando de conseguir una bolsa de leche y hasta les pedíamos a los vecinos que nos regalaran agua de panela. Yo no tenía ropa de maternidad, no tenía cómo comprarla. Una niña que vivía cerca me prestó su ropa de maternidad para las últimas semanas porque ya estaba bastante gordita”, contó Cristina.





