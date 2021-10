“No evadimos impuestos”: ‘Epa Colombia’ se defiende de quienes la acusan de lavar dinero

Luego de que se conociera el gesto de Epa Colombia al lanzar billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero en el municipio de Suesca, Cundinamarca, se avivó la polémica no solo por el hecho en sí, sino por la verdadera procedencia del dinero que no solo posee Daneidy Barrera Rojas, sino muchos creadores de contenido en el país.

Vale mencionar que, semanas atrás, la misma Barrera denunció que le habían hecho un desfalco de 1.800 millones de pesos; además, tuvo que pagar una multa de más de 400 millones como parte de la decisión judicial tomada por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019 durante el Paro Nacional que comenzó el 21 de noviembre de ese año. Además, y luego del supuesto robo que le cometieron, compró un edificio donde, asegura, instalará su nueva peluquería.

Tras conocerse que la mujer lanzó dinero desde una aeronave, ella misma confesó en diálogo con ‘Lo sé todo’ que fueron 25 millones de pesos los que lanzó al aire en el municipio cercano a Bogotá y afirmó que “todo se hace legalmente”. Pese a las aclaraciones, muchos en redes la acusan de “lavadora” por las grandes cifras que rodea a la influenciadora, sin contar sus bienes, como su empresa de keratinas y los vehículos que maneja.

Recientemente, y en entrevista con el programa ‘La Red’ del canal Caracol, ‘Epa Colombia’ respondió a quienes la acusan de ‘lavadora’ reiterando que todos sus negocios y ganancias son legales.

“Claro, como ven que me ha ido super bien, entonces empezaron a decir que esta vieja está lavando dinero. No, mi amor, mi empresa es 100% legal y cualquier entidad del Gobierno podría revisar mi empresa y verán que todo se vende y se compra con IVA y lo mejor es que, amiga, nosotras declaramos y no evadimos impuestos, para que más de uno aprenda”, respondió Barrera Rojas.

Acto seguido, el programa del reconocido magazín de entretenimiento le dice que “no quisiera tener que ir a visitarla a -la cárcel- El Buen Pastor por lavadora” a lo que ella contesta que, si no fue encerrada por vandalizar una estación de Transmilenio “ahoritica menos, mamá”. Con respecto al dinero lanzado, ella manifestó que también ayuda a diversas fundaciones y “a gente que lo necesita”.

Las reacciones tras el polémico gesto de ‘Epa Colombia’

Una vez se conoció el ya mencionado gesto, una de las opiniones más replicadas fue la del actor Diego Trujillo, quien en Twitter expresó que “En serio, ¿vender keratina para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?” ante lo cual Daneidy Barrera envió una respuesta que compartió en su perfil oficial de Instagram, donde cuneta con más de 4.6 millones de seguidores.

“Ay sí, que hablen todo lo que quieran, que mientras ustedes lloran nosotros reímos”, mencionó su amiga Koral Costa, mientras que la empresaria agregó: “Maldita gorda tan atacada, ven gordis, ¿qué piensas de los políticos y de los actores que están atacando contra mí?”.

A lo que Koral responde: “De los políticos no sé, porque yo no sé nada de política, lo que sí pudo decir amor es que uno no puede ser envidioso, no puede uno hablar de lo que no sabe porque lo que estamos cerca sabemos lo que aquí se mata a diario para trabajar, porque tú hablas de lo que piensas más no de lo que ves”, defendiendo a su amiga.

