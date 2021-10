Amparo le dio el ‘sí’: A través de un atípico comercial, presentó a Yeison Jiménez como jurado de ‘Yo me llamo’

Siguen las sorpresas en los programas que emitirá en Canal Caracol; actualmente, hay mucha expectativa por ‘La Voz Senior’ y su reemplazo, el concurso ‘Yo me llamo’, el cual estuvo en proceso de convocatoria hace varias semanas en diferentes regiones de Colombia.

Poco se sabía sobre los jurados del programa, solo que Amparo Grisales es una de las ‘intocables’ en ese puesto debido a sus controvertidos y hasta polémicos dictámenes al momento de juzgar a cualquier aspirante. Por otra parte, el argentino César Escola es otro de los infaltables, pues ha estado en las últimas ediciones y también se le vio en ‘La Voz Senior’ como director de orquesta en el capítulo inaugural del ‘reality’. Y para sorpresa de muchos, una cara nueva se verá en el reconocido concurso de imitadores.

Se trata de Yeison Jiménez, quien ha estado en los dos últimos formatos de ‘La Voz’ como asesor de la artista española Natalia Jiménez. El anuncio de su llegada a ‘Yo me llamo’ se dio en un comercial emitido por el canal Caracol durante el partido de la Selección Colombia con Brasil. Al inicio de la publicidad, Amparo Grisales aparece vestida de novia, dándole después un ‘sí’ al cantante de música popular como nuevo integrante del equipo de jueces.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter, el comercial transmitido en el entretiempo del empate a cero entre Colombia y Brasil fue tendencia, al igual que el nombre de Amparo Grisales. Muchos creyeron que la ‘diva’ en efecto, contrajo matrimonio con algún famoso; sin embargo, las reacciones fueron otras cuando se descubrió la verdadera intención detrás de su traje de novia.

“Mera publicidad tan estúpida esa de Amparo Grisales”; “Lo del matrimonio de Amparo Grisales era pura estrategia publicitaria, pero tu soltería crónica si es una realidad” y “Nadie está viendo el partido, solo querían ver el falso matrimonio de Amparo Grisales” fueron algunas de las reacciones destacadas en esta red social.

¿Amparo Grisales contrajo matrimonio alguna vez?

Vale recordar que la actriz y modelo colombiana se casó por primera y única vez en su vida a sus escasos 16 años con el pintor argentino Germán Tessarolo. De hecho, en la cédula de ciudadanía de la mujer todavía figura el apellido de su exesposo, de quien se separó hace varios años, así lo señaló el portal KienYKe.

Por tanto, su nombre en el documento es Amparo Grisales de Tessarolo. En una entrevista con la Revista Bocas en 2012, la actriz reveló que inició su relación con el argentino cuando tenía 14 años. “Me creía grande, me quería sentir mayor y me quería ir de la casa; y como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un superartista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, dijo. En aquel diálogo, la mujer también mencionó cuál ha sido el episodio de su vida que más la ha marcado, y fue cuando estuvo inmersa en el mundo de la droga.

“Entonces dormía de día y rumbeaba de noche. Tuve una relación muy posesiva con un hombre que no me dejaba dormir. Yo salía de grabar La sombra del deseo y él me esperaba en la casa metiendo ‘perico’ con los amigos. Y yo, por acompañarlo, también me metía mis rayitas. No dormía. Ya no hacía ejercicio. Duré cuatro años con él; los dos primeros años fueron lindos y los otros dos, el infierno. Me convertí en una persona muy desagradable: me miraba al espejo y me veía horrible, me salió celulitis, me empecé a ver gris, con grietas”, confesando también que debió ‘volarse’ a Europa, exactamente a Francia.

SEGUIR LEYENDO