Vestido de camaleón y a ritmo de reguetón, Nairo Quintana hizo su aparición en ‘¿Quién es la máscara?’: “sudé más que en la bicicleta”

El pasado sábado 9 de octubre, luego de varias semanas de expectativa, se estrenó el nuevo concurso del Canal RCN ‘¿Quién es la máscara?’. El formato había sido planeado para ser lanzado a mediados de este año, sin embargo, se aplazó luego del escándalo legal en el que se vio involucrada Alejandra Azcárate, jurado del programa, cuando el nombre de su esposo, Miguel Jaramillo, había salido a relucir en los papeles de propietario de una avioneta retenida en San Andrés, por parte de las autoridades, cuando se intentaban transportar en ella 446 kilogramos de cocaína. ‘MasterChef Celebrity’ entró en remplazo. Nairo Quintana hizo su debut musical en el escenario del programa, y a ritmo de reguetón confundió a los jurados.

La nueva apuesta del Canal RCN es la versión colombiana de programas surcoreanos como ’King of Mask Singer’ y estadounidenses como ‘The Masked Singer’, que también han sido replicados en México. Los capítulos se desarrollan a través de la adivinación, pues el panel de jurados, en este caso conformado por Azcárate, Lina Tejeiro, JuanDa Caribe y Llane, deben lanzar sus teorías respecto a qué famoso se esconde detrás del personaje que sale a cantar en el escenario. En el caso de anoche, fueron tres los famosos que cantaron disfrazados y dieron pistas sobre su identidad.

Un zorro, una palenquera y un camaleón hicieron que el panel de jueces hiciera algunas apuestas. Nombres como Franklin Ramos, Hernán Zajar, Cochise Rodríguez, entre otros, entraron en el debate de los investigadores, como se le dice a los jurados, sin embargo, hasta el momento, parecen no haber adivinado la identidad de ninguno de los personajes.

Inicialmente cantó el zorro, quien puso a bailar a los presentes en el set con su versión de Suavemente, de Elvis Crespo. La pista más relevante que entregó la primera celebridad enmascarada fue la que tuvo que ver con su fama, pues, aseguró que en algún momento la tuvo, pero no la supo manejar. En esa ocasión, los jurados pensaron que se trataba de algún cantante retirado o de algún vocalista de bandas desaparecidas como Bonka y San Alejo. La identidad del zorro, por ahora, se mantiene bajo reserva, pues, el público, que tuvo en sus manos las votaciones, le dieron luz verde para mantenerse en la competencia, luego de su desempeño.

La palenquera, por su parte, antes de cantar ‘Desde esa noche’, de Maluma y Thalía, entregó pistas que hizo que los jurados pensaran que se trataba de una actriz o cantante. Según comentó la artista enmascarada, la música la ha acompañado toda su vida, y creció amando los pasillos y los bambucos. Los jurados, gracias a lo que sabían de ella, dieron nombres como Natalia Bedoya, Adriana Lucía, Maía, y Li Saumet. Su identidad, al igual que la del zorro, y por decisión del público, se mantiene bajo reserva.

El camaleón, quien interpretó ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) de J Balvin y Black Eyed Peas, no contó con la misma suerte, y tuvo que quitarse la máscara al no conseguir los suficientes votos del público. Los jurados, antes de que el misterioso personaje se quitara la parte superior de su disfraz, ya se habían alejado sobre sus predicciones de identidad sobre Nairo, pues, aseguraron, luego de escucharlo cantar, que se podía tratar de un maquillador o diseñador de modas. Así mismo, manifestaron que podría tratarse de un hombre mayor. La sorpresa al ver al ciclista colombiano, puso a los jurados del pie, y causó una euforia colectiva entre los asistentes al primer capítulo.

“¿Cómo fuimos tan brutos?”, dijo Azcárate, sorprendida, al enterarse de la identidad del misterioso camaleón. “Ay, Nairo, qué vergüenza contigo. Somos un oso de investigadores”. “Por el baile, por el baile”, dijo Nairo, entre risas, al dar sus razones por las cuáles pensó que los jurados no habían adivinado que se trataba de él.

“Muchísimas gracias. Muy contento. Feliz de estar aquí. Muy contento de estar compartiendo el escenario con todos estos famosos. Contento porque toda la gente que me muestra su cariño (...) también he dado todo lo que he podido por mi país y por mi gente. Seguimos para adelante”, manifestó el pedalista colombiano que, además, reveló que baila muy poco y aseguró que a veces ‘canta bonito, pero se le escucha feo’. “Sudé más que en la bicicleta”, concluyó Nairo que, ya sin la máscara, de nuevo, cantó y bailó con los jurados.

Algunos internautas, en sus redes sociales, rescataron algunos momentos de la presentación del deportista que, a su vez, está disponible en la página oficial del canal RCN.

#QuienEsLaMascara todo me imaginé menos ver a @NairoQuinCo en estas 🤩 fue una grata sorpresa 🤩 pic.twitter.com/rKB0QX8WXa — Erika Rebolledo (@rebolledoek) October 10, 2021





