María José Gutiérrez, la joven esperanza colombiana en el torneo suramericano de esgrima

María José Gutiérrez es una joven ibaguereña de 16 años, estudiante del Colegio Tolimense que ha dedicado varios años de su juventud a convertirse en una cadete esgrimista profesional, deporte con el que representará a Colombia en el torneo suramericano de esgrima, enfrentándose a los mejores talentos del continente. Desde los 10 años viene practicando su mayor pasión, día a día por dos horas como mínimo poniendo a prueba sus reflejos, velocidad, músculos y fuerza.

El joven talento de la capital musical de Colombia, habló con ‘El Olfato’ y allí, María José contó su historia donde relató que desde 2016 quedó fascinada con el uniforme blanco y las armas de este deporte de combate.

“He tenido que sacrificar encuentros con familia, salidas con amigos y eventos importantes del colegio. Ellos me han ayudado muchísimo y me han tenido paciencia con el deporte y las competencias, que son cada 15 o 30 días”, indicó la joven deportista para el medio de comunicación anteriormente mencionado.

Cabe destacar que, cuando le preguntaron a la joven por cuáles eran esas habilidades más importantes para destacar de su talento como esgrimista juvenil, lo primero que mencionó la deportista es el hecho de tener un buen corazón para ejecutar esa practica.

“Pienso que lo más importante es la disciplina y persistencia, que es tenerle mucho amor al deporte. Ya después de esto, lo demás es el talento con el que cuente la persona para desempeñarse en este deporte que necesita tanta concentración”, dijo Gutiérrez para ‘El Olfato’.

Otro de los aspectos que resaltó durante su entrevista, fue lo ocurrido en los Juegos Nacionales de 2019, cuando en competencia obtuvo la medalla de bronce, cuando se enfrentó a competidores seis años mayores a ella, allí mencionó: “Éramos las más jóvenes en ese torneo en Bogotá. Nadie nos tenía fe, pero sorprendimos. Yo tenía 14 años y competimos con gente de 20 para arriba”.

Gracias al talento que ha demostrado la joven, ha participado en competencias internacionales en El Salvador, Perú y Chile. En el torneo suramericano que tendrá lugar en la ciudad de Ibagué, se enfrentará a países como Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay, del 11 al 16 de octubre. Según información de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, el lugar en el que se realizará la competencia será el coliseo San Bonifacio de las Lanzas.

“Nos enfrentamos entre departamentos. En mi categoría ‘sable femenino cadetes’ clasificamos cuatro mujeres en todo el país. Dos son del Tolima, una del Valle y el cuarto lugar aún se está definiendo. Clasifiqué entrenando muy duro. Me fue bien en las competencias y pude obtener el oro”, concluyó la joven deportista para ‘El Olfato’.

¿Qué es la esgrima deportiva?

La esgrima es un deporte de combate, donde se enfrentan dos competidores, que deben intentar tocarse con un arma blanca destacando que el arma NO debe tener filo ni punta (es decir, NO se puede cortar ni pinchar con ella), en cuyo enfrentamiento se pueden diferenciar tres modalidades: sable, espada y florete.

Los tocados se registran gracias a un peto metalizado, que se une a la red de registro de tocados mediante un pasante especial. En el mundo de la esgrima, se considera como más hábiles a los floretistas ya que esta arma es la más técnica de las tres, y requiere más destreza mental y física, pues sus movimientos, (paradas y respuestas) requieren una mayor habilidad y rapidez.

