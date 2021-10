“Decidí apartar mi vida privada de la pública”: Marcela Reyes sobre su relación con B King

Fotos tomadas de Instagram @MarcelaReyes y @BKingOficial

Apenas una semanas han pasado desde que comenzó a circular el rumor de una posible ruptura entre la DJ y modelo Marcela Reyes con el artista B King, pues a través de diferentes portales de entretenimiento circularon imágenes en las que la pareja se había dejado de seguir en sus cuentas de Instagram, sin embargo, la mujer concedió una entrevista al programa ‘Lo Sé Todo’ en el que contó lo ocurrido.

Mientras la mujer mostraba el atuendo con el que asistió a un evento en medio de la reactivación económica que vive el país luego de los estragos causados por cuenta de la pandemia, Marcela Reyes fue cuestionada si su relación continúa o si de verdad puso punto final.

“Estamos juntos, simplemente decidí apartar mi vida privada de la vida pública porque es muy difícil, hay muchas mujeres por ahí enamoradas de lo ajeno, entonces a veces dicen ‘Kiko quería lo del Chavo, sin el Chavo tener nada’, por eso mismo tomé la decisión muy maduramente de alejar mi relación de las redes sociales”, respondió Marcela Reyes al programa de entretenimiento de Canal 1.

Por otra parte, Reyes aseguró que habían muchas mujeres detrás de su pareja queriendo entrar a dañar la relación que tienen, por lo que entre risas mencionó que a B King le ha tocado también alejar la vida privada de la pública si de verdad quiere que las cosas en esta oportunidad salgan bien. Asimismo, la mujer mencionó que en ocasiones ha sido víctima de brujería, pero que de eso hablaría en otra oportunidad con mayor detalle, por lo que siempre lleva con ella una cadena de protección.

“Yo le veo el DM (Mensajes Directos) a mi novio siempre y no sabes las que me ha tocado ver por ahí, las he visto pero no son famosas precisamente sino que son modelos de alto riesgo [risas]”, puntualizó la también empresaria para ‘Lo Sé Todo’.

Con respecto a los planes que tiene a futuro en materia musical, la DJ confesó que se encuentra preparando un éxito de los años 90 pero en versión guaracha, que es el género por el cuál se mueve Marcela Reyes.

“Voy a salir con una canción que ha sido himno y es parte del folclor colombiano, ustedes no se la esperan, en guaracha”, concluyó Marcela Reyes.

<b>Primera ruptura</b>

Fue en 2019 cuando comenzaron los rumores de que Marcela Reyes estaba saliendo con B King. En ese momento, a través de una entrevista con el programa de entretenimiento y chismes ‘Lo Sé Todo’, ella solo comentó que estaban trabajando en un nuevo proyecto musical, aunque aclaró que ya habían tenido un primer noviazgo.

“Lo admiro demasiado, fue mi novio hace años atrás y terminamos en muy buenas condiciones, por nuestros trabajos la relación no pudo ser muy firme. Ahora nos reencontramos, siempre ha sido muy atento, muy caballeroso”, aseguró en aquella ocasión.

<b>Segunda ruptura</b>

Ocurrió a mediados de 2020, en plena cuarentena obligatoria que atravesaba el país por cuenta de la pandemia del covid-19, cuando en una transmisión en vivo con el reguetonero Justin Quiles, la DJ colombiana dijo: “Voy a terminar casada con un boricua. Esa voz de los boricuas a mí me encanta”.

Posteriormente, el cantante de reguetón le respondió: “Te van a pegar, cuidado”; a lo que ella concluye advirtiendo que estaba soltera por esos días.

Meses más tarde (en octubre para ser más exactos), durante una fiesta en la que estaba invitada, algunos captaron a la Marcela Reyes nuevamente en amores con B. King.

