Ministerio de Salud advierte de intentos de fraude con supuesto trámite de la tercera dosis contra el covid-19

Ministerio de Salud advierte de posibles intentos de fraude a personas con la tecera dosis. Foto: barranquilla.gov.co

Según la alerta emitida por el ministerio, personas inescrupulosas se estarían haciendo pasar por funcionarios de instituciones de Salud y de EPS para robar información con el pretexto de aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El ministerio señaló que posiblemente, personas estarían llamando a la ciudadanía para pedir información y códigos, con los cuales están robando a la gente, pues solicitan cuentas de correo electrónico, información por Whatsapp y hasta redes sociales.

Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, sostuvo ante los posibles actos delictivos que se estarían dando, aprovechando la nueva jornada de vacunación que desde “las EPS ya tenemos los datos de nuestros afiliados, lo que hacemos es que los contactamos para agendarlos, pero no les pedimos ninguna información. Si ustedes ven que alguien, haciéndose pasar por la EPS, los contacta, les pide información y les pide códigos, eso es un fraude”, explicó el funcionario.

En las últimas horas, los mismos usuarios han hecho circular una advertencia de cuidado por medio de WhatsApp, en la que hacen la denuncia de posibles fraudes, por lo que les advierten que no entreguen información personal para acceder a la vacunación de los adultos mayores.

“OJO me acaban de llamar del Minsalud para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, ruc, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackear el whatsapp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. ¡Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo”, indica el mensaje.

En Colombia se aplica la dosis de refuerzo para mayores de 70 años y población con enfermedades autoinmunes y de trasplante de órganos que cumplan los seis meses de haber recibido el esquema completo con las dos dosis.

Según datos del Plan Nacional de Vacunación, y el informe del Ministerio de Salud con corte al pasado 5 de octubre del 2021, en el país han sido distribuidas 51.301.114 vacunas, de las cuales han sido aplicadas 41.765.308, que están distribuidas así:

Vacunados primeras dosis: 24.089.596

Vacunados segunda dosis: 14.474.419

Vacunados monodosis: 3.192.397

Esquemas completos una y dos dosis: 17.666.816

Dosis de refuerzo aplicadas: 8.896

Dosis día: 240.390

Segundas dosis día: 99.495

Monodosis día: 73.124

Los privados han reportado 1.257.312 dosis.

Por otro lado, este miércoles Colombia recibió un nuevo lote de 126.360 dosis de vacunas de Pfizer, con las cuales el país ya completa 52.521.994 dosis para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación.

Según el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, estas vacunas llegaron mediante negociación bilateral.

“Para personas de 18 y más años, la segunda dosis puede aplicarse en el periodo entre 28 y 84 días”, recordó el viceministro, al resaltar que la tercera dosis o dosis de refuerzo “es para mayores de 70 años, que hayan pasado seis meses desde la última dosis”, sostuvo el funcionario de la cartera de Salud.

Asimismo, señaló que con este lote, el país ha recibido 52.521.994 dosis de todos los laboratorios. Moscoso reiteró la invitación a los ciudadanos a asistir a los puntos de vacunación. “Las vacunas están disponibles para usted”.





