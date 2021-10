Con fotos y videos: así fue la participación del polémico Andrés Escobar en evento político de María Fernanda Cabal en Cali

Foto: María Fernanda Cabal Prensa - Instagram Andrés Escobar

El polémico Andrés Escobar volvió a aparecer después de un tiempo en redes sociales y esta vez en un video en el que se le ve en una reunión de la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien estuvo en un hotel en el hotel Torre de Cali, al centro de la ciudad.

A este evento asistieron simpatizantes y militantes del uribismo de la ciudad y se tocaron temas como la defensa personal y el uso de armas, tema por el que fue conocido Escobar quien disparó su arma traumática en medio del paro nacional.

“Usted no puede defenderse hoy porque si usted se defiende es paraco, usted tiene que dejar que le quemen la casa. A usted llegan a violarle la hija y usted dice ‘entre y tómese un tinto’ porque esa es la lógica de hoy y no lo vamos a permitir”, expresó la senadora. Ante esta afirmación el empresario Escobar aplaudió y reaccionó diciendo ‘¡no, señora!’, en forma de apoyo al discurso de Cabal.

Andrés Escobar fue una celebridad en el evento ya que varias personas se le acercaron para pedirle fotos y videos, desde jóvenes hasta personas mayores. Además, intervino pidiendo más garantías, al parecer, para la fuerza pública y su contundencia y le preguntó a la senadora que qué haría su gobierno al respecto.

En el evento, la precandidata dijo que no pueden permitir que dentro de la coalición de centro derecha se colen personas afines a la izquierda porque “siempre terminan colándose los de izquierda que jamás ganarían si la derecha no se divide”. Por otro lado Cabal pidió que no se permita que se implemente un voto electrónico ya que con el físico se puede fiscalizar lo que sucede en las urnas.

Infobae Colombia se contactó con el equipo de la senadora para conocer su opinión sobre la participación de Escobar en el evento, pero hasta el cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.

Por su parte, el senador Gustavo Petro dijo que Escobar debería estar tras las rejas dada la denuncia que tiene ante la Fiscalía General de la Nación por disparar su arma y que hasta el momento no se conoce alguna disposición o adelanto en la investigación. Uno de los elementos clave es que el arma no era de fuego y, en el momento de los hechos, las armas traumáticas no estaban reguladas en el país.

“La persona que habla debería estar presa . Es una persona en toda la extensión de la palabra: paramilitar”.

Cabal en reunión de Campaña a la presidencia en Cali, y miren quien aterrizó allí : ANDRÉS ESCOBAR, el q disparó contra manifestantes en Cali! @FiscaliaCol la más sólida del continente por sí no saben dónde está ahí se los dejo pic.twitter.com/TLicQVhbXk — mapiaguilars (@mapias15) October 7, 2021

Recientemente Bertina Badillo, representante de víctimas de ‘falsos positivos’ del Sur de Bolívar, aprovechó un espacio de la Comisión de la Verdad para desmentir las palabras de candidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien negó de tajo a las víctimas en un foro público de su partido.

Badillo, quien hace parte de movimientos de víctimas del sur de Bolívar, Magdalena Medio y Santander, contó que durante la incursión paramilitar en esa primera zona, fue asesinada su hermana. Ella dejó cinco hijos huérfanos y uno de ellos, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue asesinado por miembros del batallón Pedro Nel Ospina, en una ejecución extrajudicial para presentarlo como bajas en combate.

“En esta semana me causó impresión que, a través de los medios de comunicación, sale la señora María Fernanda Cabal diciendo lo siguiente: que las ejecuciones extrajudiciales, 6.402, reconocidas en la nación, son una mentira. Le digo a la senadora María Fernanda Cabal o “Descabal”, más bien, y a la nación de Colombia, que las 6.402 muertes extrajudiciales no son una mentira”, señaló Badillo.

Junto a otros familiares de víctimas del mismo crimen, que sostenían una pancarta de “¿Quién dio la orden?, la mujer rechazó la falsa aseveración de Cabal, quien atribuyó la supuesta mentira de los llamados ‘falsos positivos’ a la izquierda, con el objetivo de deslegitimar a las fuerzas militares, varios de ellos que han aceptado ante la JEP haber cometido esos crímenes.

