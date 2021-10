“James se equivocó, pero es un referente y lo necesitamos así sea en el banco”: Camilo Zúñiga

Juan Camilo Zúñiga defendió tajantemente al mediocampista James Rodríguez, que no juega un partido con la selección Colombia desde el 17 de noviembre 2020, tras la derrota 6-1 contra Ecuador en la fecha 4 de las eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022.

En entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, el exjugador antioqueño habló del referente de la tricolor en el Mundial de Brasil 2014 en el que también jugó. Dijo que aunque no esté en su mejor nivel deportivo tras llegar al Al-Rayyan de la liga de fútbol catarí, siempre será un jugador necesario para la tricolor por su capacidad individual demostrada durante 10 años de juego con el combinado cafetero.

Estas fueron sus palabras sobre el futbolista cucuteño y la razón por la que debe ser convocado nuevamente en el mundial de 2022:

En este momento a James lo necesitan todos y es un referente. Ah ¿qué no era la manera? no era la manera, está bien, pero es un referente, todos lo sabemos. Que la manera no era, no era. Se equivocó, nos equivocamos todos