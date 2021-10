Ana Karina Soto habló sobre sus embarazos fallidos

Foto: Juan Pablo Cohen / Colprensa.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras con mayor reconocimiento en la televisión colombiana, pues su nombre ha hecho parte de noticieros y magazines del canal RCN, el cual ha sido su casa desde el año 2002, cuando hizo su debut en la pantalla chica en el popular reality show ‘Protagonistas de novela’.

Han pasado 19 años de su primera aparición televisiva y cinco de estos los ha vivido junto a Dante, el hijo que tuvo junto al actor Alejandro Aguilar, al cual admite haber intentado darle un hermano, aunque las cosas no se le han dado como esperaba.

Así lo comentó ella misma a través de una reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en Instagram para interactuar con sus seguidores, quienes, entre muchas otras cosas, buscaron despejar sus dudas de por qué ella no tiene más hijos.

“Pocas veces les he hablado de este tema así, tan sinceramente como lo voy a hacer ahora: yo tuve una pérdida antes de Dante y también otra después de tenerlo a él. No tengo más hijos, simplemente porque no he podido tenerlos”, explicó Ana Karina Soto.

La presentadora de ‘Buen día Colombia’, programa matutino de RCN Televisión, también dejó saber en medio de su pronunciamiento que no tiene mucha fe en volver a quedar embarazada.

“Sin drama, porque ustedes saben que a mí eso no me gusta, cuando he hablado sobre este tema siempre digo por qué no se han dado las cosas y es porque son los tiempos de Dios, pero la verdad creo que ya no fue (tener más hijos)”, añadió.

Así lo anunció el actor Alejandro Aguilar, esposo de la presentadora Ana Karina Soto, por medio de un 'en vivo' en redes sociales. Foto: Instagram

Aunque solo ha tenido a Dante, el rol que ha desempeñado Ana Karina como madre no ha sido fácil y es que, desde muy pequeño, el menor ha tenido que luchar contra unas afecciones respiratorias que le afectan los pulmones.

“Está mucho mejor, gracias a Dios y a la doctora Edna de Giraldo, una terapeuta que es muy amorosa y ha tratado a Dante desde que era muy pequeño (...) recuerden que él, desde muy pequeño, ha sufrido de bronquiolitis y otros problemas respiratorios. Yo la recomiendo a ojo cerrado y a mí, de hecho, me la recomendó héctor Mendoza, el pediatra del niño”, comentó la también modelo de 41 años.

En historias posteriores, Soto cumplió lo prometido y mostró parte de las terapias que lleva a cabo la mencionada terapeuta respiratoria con Dante, quien en esta ocasión la recibió en su casa disfrazado de Spiderman, uno de sus héroes favoritos.

De igual manera, ‘la doctora palitos’ (como la llama el menor) aprovechó para dar parte del diagnóstico sobre cómo encontró al menor. “Está muy bien el pulmón, pero tenemos bastante secreción y todavía muchos mocos”, explicó Edna de Giraldo.

Es clave mencionar que estas nebulizaciones Dante las toma a domicilio, para evitar que Ana Karina o Alejandro Aguilar vuelvan hasta un hospital, teniendo en cuenta que su experiencia con el covid-19 fue bastante dura.

“El virus nos desnuda a todos, entre otras cosas. Sentir terror al contacto o cercanía con otros cuerpos, será la tragedia de nuestros tiempos. La pandemia nos continúa mostrando nuestra fragilidad y nuestra igualdad. Tal vez, logremos entender el valor de la naturaleza y la vida. Aquí estamos nosotros, un poco privilegiados, pero luchándola como todos ustedes”, fue el mensaje que escribió la mujer nacida en Ocaña hace 41 años, cuando estaba atravesando por los primeros días del virus.