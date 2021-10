Yeferson Cossio rescató y adoptó a dos caballos maltratados en la Guajira

Yeferson Cossio adopta dos caballos

Por estos días, el influenciador Yeferson Cossio ha estado adelantando, de la mano de su hermana, Cintia, y novia, Jenn, una serie de actividades humanitarias y animalistas en la Guajira. Además de las jornadas masivas de esterilización sobre los perros callejeros que se encuentran allí, el paisa, en su inmenso amor por los animales, decidió rescatar y adoptar a dos caballos que, según dejó ver en sus redes sociales, se encuentran en pésimas condiciones físicas y de salud, Ambos animales registran altos niveles de desnutrición y heridas en su piel. Tal y cómo lo prometió, los dos caballos se irán con él hasta Medellín, sin embargo, hasta ahora iniciarán los trámites para el traslado de los dos equinos.

“Vea este caballito. Se lo acabo de quitar al dueño, por las buenas. Se lo compré, mejor dicho. Este parcero se va conmigo para Medellín. Allá lo voy a cuidar. Lo puse: Guajiro”, comentó Cossio, mientras mostraba el cuerpo del caballo con varias lesiones en su pelaje. El caballo, que llevará el nombre del departamento en el que fue rescatado, tiene visibles las estructuras de los huesos de su columna, costillas, y caderas, a causa de la mala alimentación que ha recibido a lo largo de su vida.

Horas después, luego del rescate de Gaujiro, Cossio subió otra historia en la que escribió, “ya tengo dos caballos”, y en la que mostró a otro animal en circunstancias parecidas a las del primero: con la piel herida y con sus huesos visibles bajo la piel. “Dios mió, jueput*”, comentó el influencer al verlo, y luego de explicarle a una mujer que tendría que llevarse a los dos animales para Medellín en un plazo de quince días, pues, hasta ahora estaba iniciando el proceso de contratación de la empresa que le ayudará en el transporte de ambos animales.

“‘El maltrato animal es la consecuencia de la falta de educación. Que honor estar aquí, que honor poder aportar mi grano de arena aquí, esto me hace sentir que mi existencia vale la pena”, escribió el influenciador paisa en la publicación que hizo en sus redes sociales a su llegada a la Guajira, durante finales de la semana pasada.

Según lo que ha venido adelantando, a corte del pasado 5 de octubre, ya se habían esterilizado a 100 perros, sin embargo, la meta se cumplirá, según explicó, hoy, 6 de octubre, cuando se logre operar a 200 perros.

Luego de mostrar la adopción de los dos caballos y el avance en la esterilización de los centenares de caninos, Yeferson contó que, a lo largo de este miércoles estará en la Alta Guajira, a donde llegará con varios litros de agua, pues, según explicó, habitantes de la zona le comentaron que allí la situación es todavía más compleja, pues no hay acceso al agua. “Alla la situación es mucho más fea. Nos cuentan que los niños se hacen en los peajes mendigando agua y todo eso. Entonces, vamos a ir preparados. Vamos a quitarles la sed a todos esos niños”, aseguró el joven mientras mostraba las 200 botellas de agua que pretende llevar a aquella zona del país, más 400 croissants.

En últimas horas, justamente, el creador de contenido dejó ver fragmentos de lo que fue la mención especial que le hizo el Gobierno a Nacional, por su gestión en diferentes causas sociales. El influenciador recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República. Los argumentos que se tuvieron para otorgarle ese honor, según los congresistas, estuvieron relacionados a su gran aporte económico a causas sociales: en total han sido 800 millones de pesos los que Cossio ha donado a obras benéficas, divididos en 650 millones donados a fundaciones protectoras de animales; 100 millones a centros para niños en condición de discapacidad, 40 millones a sitios de alojamiento para adultos mayores y 80 a emprendimientos de subsistencia.

En el evento, ‘Yef’, como le dice de cariño su familia, estuvo acompañado por su hermana, Cintia; su novia, Jenn Muriel; y uno de sus más grandes amigos, el también creador de contenido, Jhoan López,

“¡Es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social (...) no se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros”, comentó en su cuenta de Instagram.

