Las memorias de Willington Ortíz sobre el único triunfo de la Selección Colombia en Uruguay

Willington Ortiz marcó el tanto para la victoria de Colombia contra Uruguay en 1973. Foto: archivo

Este jueves 7 de octubre la Selección Colombia tendrá una nueva oportunidad de cortar una histórica racha negativa contra Uruguay. La ‘Tricolor’ visitará a los ‘Charrúas’ en el estadio Gran Parque Central, de Montevideo, por la fecha 11 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

La última —y única— celebración de Colombia contra los uruguayos en condición de visitante fue hace 48 años: el 5 de julio de 1973, por las eliminatorias a la Copa del Mundo de Alemania 1974. Y el autor de aquella anotación para la victoria (1-0) fue Willington Ortiz, distinguido por la opinión pública como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol ‘Cafetero’.

Precisamente, en la antesala de la nueva contienda, el ‘Viejo Willy’, como es conocido popularmente, recordó algunos momentos puntuales de ese triunfo. Uno de los aspectos que resaltó fue la características que de los jugadores que utilizó el yugoslavo Todor Veselinović: “El partido que le ganamos a Uruguay en Montevideo se planteó con delantero rápidos y a dos toques. Adelante estábamos Jaime Morón, Ernesto Díaz y yo”, expresó en diálogo con ‘En La Jugada’ de RCN Radio.

Sin embargo, contó Willington, un aspecto que se sigue manteniendo con el paso de los años es la conocida ‘Garra Charrúa’, y ello, aseguró, no cambiará para este duelo que se avecina: “Toda la vida han pegado los uruguayos, ellos no cambian. Han mejorado técnicamente pero la garra no se pierde en ellos”.

Explicado hace un par de años por el excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, esa ‘garra’ consiste en “compromiso con la causa, muchas veces invisible, exigir los 90 minutos. Y es lo que te lleva a hacer mucho sacrifico, a volverse competitivo a nivel mundial, a identificarte con la gente, a levantar un partido o a perderlo con dignidad e hidalguía”, precisó en entrevista con CNN.

Respecto a las alternativas con las que cuenta Colombia, Ortiz envió algunas sugerencias al técnico Reinaldo Rueda: “Los que van ahora tienen que saber que el partido va a ser duro. Tienen que ser inteligentes. Yo metería a Juan Fernando Quintero desde el comienzo”; además precisó que una buena opción puede ser jugar con dos delanteros “para apretar a los centrales y que no salgan fácil”.

También en las últimas horas, en declaraciones entregadas al diario El Tiempo, el ‘Viejo Willy’ recordó cómo fue su gol, concretado al minuto 72. “Eso fue una bonita jugada que arranca Ernesto Díaz por la derecha, me tira un centro y yo, como venía la pelota, le pego y se la pongo al arquero [Ladislao] Mazurkiewicz al palo derecho de él y no llega. Fue una felicidad enorme”.

Si hay una memoria ‘fresca’ sobre aquella selección ‘Tricolor’ era la zona ofensiva: “Adelante jugábamos a veces Ponciano Castro, Ernesto Díaz, Víctor Campaz o Willington Ortiz. En la delantera todos eran muy buenos jugadores, habilidosos, hacían muchos goles y ese fue un equipo bastante fuerte”, concluyó al jugador que pasó por Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali, donde se retiró como profesional en 1988.

ASÍ FORMÓ COLOMBIA ESE DÍA: Pedro Zape; Arturo Segovia, Óscar Ortega, Jaime Rodríguez, Gerardo Moncada; Hermenegildo Segrera, Luis Soto, Domingo González; Ernesto Díaz, Willington Ortiz y Jaime Morón. D.T.: Toza Veselinovic

EL HISTORIAL CONTRA URUGUAY:

Ambos seleccionados sudamericanos se han enfrentado en Copa América, Eliminatorias y dos Copas del Mundo diferentes. El historial ya registra más de 30 partidos entre ambos y la ventaja actualmente es favorable para los ‘Charrúas’.

A lo largo de la historia las dos selecciones se han enfrentado, sumando Eliminatorias y Copas del Mundo, en 19 ocasiones, dejando un saldo de 5 victorias colombianas, 6 empates y 8 triunfos uruguayos. De hecho, Colombia solo ha conseguido el 36.84% de los puntos frente al seleccionado uruguayo.

La ‘Tricolor’ ha encontrado fortaleza en condición de local, pues, en 8 partidos, solo perdió 2, igualó 4 y ganó 4. Sin embargo, en territorio uruguayo los registros son bastante diferentes, ya que Uruguay tiene una amplia superioridad con seis victorias, 2 empates, y la citada derrota contra el combinado ‘Cafetero’.

