Colombia ha gastado 407.000 millones de pesos en atención médica para los migrantes venezolanos

La Contraloría General de la República reveló durante una cumbre de gobernadores realizada en Cúcuta que, en los últimos tres años, la atención médica de la población venezolana en áreas limítrofes de Colombia le ha costado al Gobierno Nacional $407.000 millones de pesos, así lo conoció Blu Radio.

De acuerdo con la información obtenida por el mismo medio, el organismo de control advirtió a los mandatarios de la frontera que se necesita una gestión del gasto público eficaz, debido a que los manejos imprevistos de los recursos podrían desafiar el régimen legal vigente.

De hecho, según conoció la emisora bogotana, cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional revelaron que, para 2023, la atención de la población migrante en Colombia tendrá un gran impacto fiscal.

Y es que, a la fecha, el Gobierno Nacional aún le debe tan solo al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, centro de salud que atiende a la mayoría de los migrantes venezolanos en esa zona del país, $108.000 millones de pesos, así lo conoció Blu Radio.

Por su parte, el Banco de la República señaló que los costos en atención de salud para la población migrante llegarían a cerca de $620.000 millones de pesos, es decir, lo equivalente al 0,06% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, así lo conoció el mismo medio.

Venezuela anunció la reapertura de su frontera con Colombia

Las cifras reveladas por la Contraloría General de la República son dadas a conocer luego de que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara que, desde el martes 5 de octubre, reabrirían su frontera con Colombia.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela además indicó que, orden de Maduro, ya se habían retirado los contenedores ubicados en el puente internacional de Simón Bolívar, los cuales desde hace dos años impedían el cruce fronterizo entre los dos países.

Cabe recordar que el cruce vehicular con la frontera venezolana había sido cerrado en agosto de 2015 por decisión de Maduro, mientras que el cruce peatonal en esa zona había sido suspendido el 23 de febrero de 2019, luego de la visita del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a territorio colombiano.

Al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que apoyaban la decisión del gobierno venezolano e indicó que la reapertura será principalmente para que la población pueda acceder a bienes y servicios, sin la necesidad de atravesar las trochas.

“Voy a ser muy claro: Esto no va a ser con chambonada y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dian, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual y que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano”, comentó el mandatario colombiano.