Hija de Gustavo Petro habló de su relación con Verónica Alcocer: “Aprendí a tomar mis distancias”

La respuesta de Andrea Petro sobre su vida familiar desata debate en redes sociales - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a captar la atención en redes sociales luego de responder varias preguntas de sus seguidores en una dinámica realizada a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La empresaria, que con frecuencia utiliza sus plataformas digitales para opinar sobre temas políticos, sociales, hablar sobre el gobierno de su papá en Colombia y compartir aspectos de su vida personal, terminó revelando un detalle sobre su relación con la primera dama, Verónica Alcocer.

El espacio de interacción permitió que los usuarios formularan preguntas de todo tipo. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la que estuvo relacionada con el vínculo que mantiene con la esposa del mandatario colombiano, una figura que ha estado presente durante buena parte de su vida familiar y que suele despertar interés entre los internautas.

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Un usuario de la plataforma digital quiso saber si la relación entre ambas era cercana o, por el contrario, distante y, lejos de ignorar el tema, Andrea Petro decidió responder de manera directa mediante un video, dejando clara la posición que actualmente tiene frente a ese aspecto de su vida.

Andrea Petro habló de Verónica Alcocer en Instagram - crédito @andreapetro91/Instagram

La respuesta de Andrea Petro no pasó inadvertida, pues aunque evitó profundizar en las razones o entregar mayores detalles sobre la situación familiar, sí dejó entrever que con el paso del tiempo ha optado por establecer límites en algunas de sus relaciones personales.

“Yo aprendí a tomar mis distancias con muchas personas y ya”, expresó Andrea Petro, sin mencionar situaciones específicas ni referirse directamente a algún conflicto con la primera dama.

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Su declaración rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales y medios nacionales, donde varios usuarios interpretaron sus palabras y debatieron sobre el estado de la relación entre ambas. No obstante, la empresaria no hizo comentarios adicionales ni respondió nuevas preguntas relacionadas con el tema.

Durante la dinámica de preguntas, otro de los temas que dio de qué hablar fue relación que mantiene con su hermano, Nicolás Petro, y la razón por la que no conoce a Luka, el hijo que este tuvo con Laura Ojeda.

La respuesta de Andrea Petro sobre su trato familiar - crédito @lauraojedae/Instagram

La inquietud surgió en medio del distanciamiento que ambos han evidenciado públicamente desde que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el primogénito del presidente por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso en el que Andrea también ha quedado en el centro de la conversación por su postura frente al caso.

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La empresaria respondió sin rodeos y aseguró que, pese a sus deseos, no ha podido conocer a su sobrino porque, según afirmó, no se lo han permitido. “Eso ya viene en el ámbito puramente familiar y no, yo a él no lo conozco. Y no es porque yo no haya querido, es porque no me han dejado. Y lo hicieron públicamente aparte, ¿no? Porque no estoy inventando nada. No voy a inventar absolutamente nada, pero es porque no me han dejado”, expresó con evidente seriedad, dejando entrever que la situación continúa siendo motivo de incomodidad para ella.

Las declaraciones también reavivaron el interés por la fractura familiar entre los hermanos Petro. A ello se suma que Andrea mantiene una cercana amistad con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y considerada una de las principales testigos dentro del proceso judicial que enfrenta el exdiputado del Atlántico.

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Ese vínculo ha sido interpretado por varios usuarios en redes sociales como una muestra de que la distancia entre los hermanos permanece intacta, pese al paso del tiempo y al desarrollo del proceso judicial. Sin embargo, varios usuarios comentaron que esperan que cuando exista un encuentro familiar que lo compartan con el público que ha preguntado por su unión familiar y el trato que mantienen, pero ninguno de la familia Petro ha dicho nada al respecto.