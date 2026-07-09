Cielo Rusinque será la ministra encargada de Justicia tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo, confirmó la Presidencia

Cielo Rusinque asumirá el Ministerio de Justicia en reemplazo de Jorge Iván Cuervo tras su renuncia por diferencias con Gustavo Petro - crédito Colprensa

Cielo Rusinque asumirá la cartera de Justicia en reemplazo de Jorge Iván Cuervo, tras la renuncia de este último por diferencias con el presidente Gustavo Petro, un relevo que dejará a la funcionaria al frente de la cartera por menos de un mes, hasta el cambio de Gobierno del 7 de agosto.

La decisión, confirmada por la Presidencia, se formalizará en los próximos días una vez se acepte la salida de Cuervo.

El movimiento se produce en un ministerio que ya suma cuatro titulares en propiedad durante esta administración y dos encargos en los periodos de transición. Cuervo había asumido el cargo el 11 de febrero de 2026 y permaneció cerca de cinco meses al frente de la cartera.

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La salida del ministro se dio después de varias reflexiones públicas sobre la política de paz total, en las que reconoció errores en su diseño y ejecución.

El ahora exministro sostuvo que uno de los problemas consistió en que, desde el inicio del programa y bajo lo establecido por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no se constituyó un marco jurídico claro para las negociaciones con los grupos armados, una indefinición que, dijo, aún persiste.

Jorge Iván Cuervo cuestionó la Paz Total y afirmó que faltó un marco jurídico claro para negociar con grupos armados - crédito Colprensa

Cuervo también marcó distancia de la idea de que la paz total hubiera fracasado de manera general, pero pidió evaluar cada proceso por separado.

Sobre el ELN, afirmó que la negociación no fue exitosa porque desde hace más de dos años no existe cese de actividades hostiles y los diálogos quedaron congelados.

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En ese balance, añadió: “Uno podría decir que el Gobierno rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”.

También cuestionó el tratamiento dado a las disidencias de las Farc y dijo: “Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión. Eso generó muchísimos problemas”.

Antes de dejar el cargo, Cuervo también reivindicó algunos resultados puntuales dentro del enfoque de paz urbana. Sobre Quibdó y Buenaventura, afirmó que “ha habido avances importantes en materia de detención de delitos como el homicidio, la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”.

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Tras conocerse su renuncia, que presentó luego de que la Presidencia se la solicitara a raíz de sus declaraciones, el ministro saliente dijo que se retiraba satisfecho.

“He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”, afirmó Cuervo.

El Ministerio de Justicia suma cuatro ministros y dos encargos en el gobierno de Petro

El Ministerio de Justicia suma cuatro ministros en propiedad y dos encargos durante el gobierno de Petro - crédito Cristian Bayona/jhon Paz/Colprensa/@ncyanos/@MinjusticiaCo/X

Con la salida de Cuervo, el Ministerio de Justicia completa un nuevo relevo en el gobierno de Petro. Los ministros en propiedad han sido Néstor Osuna, entre agosto de 2022 y julio de 2024; Ángela María Buitrago, entre julio de 2024 y junio de 2025; Luis Eduardo Montealegre, entre junio de 2025 y febrero de 2026; y Jorge Iván Cuervo, entre febrero de 2026 y julio de 2026.

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Durante los periodos de transición, la cartera también quedó en manos de Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco en calidad de interinos. Con este cambio, el Gobierno completa cuatro ministros en propiedad y dos encargados al frente de ese despacho.

La decisión implica que Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, quedará encargada del ministerio hasta el final del mandato presidencial.

La abogada ha pasado además por el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en encargo y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Rusinque llega al cargo después de controversias por su nombramiento en la SIC

Cielo Rusinque llega a Justicia después de las controversias por su nombramiento en la Superintendencia de Industria y Comercio y de una decisión del Consejo de Estado - crédito @cielo_rusinque/X

La llegada de Rusinque al Ministerio de Justicia ocurre meses después de un episodio judicial sobre su situación en la Superintendencia de Industria y Comercio. En marzo de este año, el Consejo de Estado dejó sin efectos su nombramiento como superintendente.

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Después de esa decisión, la funcionaria presentó su renuncia y el Gobierno volvió a designarla en el cargo tras modificar los requisitos aplicables. Esa determinación abrió nuevas controversias jurídicas y dio lugar a demandas.

La cercanía política de Rusinque con el presidente se remonta al inicio de la administración. Su paso por Justicia, si se concreta en los tiempos previstos, se extenderá solo hasta el 7 de agosto, cuando termina el mandato de Petro.