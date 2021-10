Pipe Bueno contó cómo le afectó que lo llamaran homosexual

Foto: Instagram @Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es una de las colombianas con mayor éxito en el momento, pues además de los millones de seguidores que acumula gracias a su trabajo como influenciadora digital, la joven paisa también ha figurado mediáticamente por la relación que comenzó desde hace un par de años junto al cantante Pipe Bueno, con quien presentó en horas recientes un curioso video en el que ambos destaparon sus más íntimos secretos.

Resulta que a través de una dinámica en la que se hicieron preguntas que, según ellos, nunca les habían hecho en una de las tantas entrevistas que han dado en sus carreras, fue que varios datos ocultos de ambos quedaron al descubierto, como por ejemplo que al cantante de música popular bastante lo atormentaron los rumores que ponían en duda su orientación sexual, pues cuando tenía 17 años y comenzaba a brillar en la escena colombiana se llegó a decir que era homosexual.

“No puedo negar que eso causó, en cierto momento, un distanciamiento para con la fanaticada masculina, porque aunque había buenos seguidores de mi música, se mezclaban los que querían hacer chiste del tema. Eso hizo también que, de repente, si yo estaba cantando y en el concierto había una mesa con solo hombres, yo prefería no mirar hacia allá; o si iba a salir de la discoteca y habían hombres afuera trataba de eludirlos, porque quería evitar que me dijeran cosas de frente, yo era muy ‘fosforito’ en esa época y quería prevenir un problema. Eso fue lo maluco”, aseveró.

En cuanto a cómo maneja la presión social, advirtió que es cuestión de tiempo y de formación ética, pues también recalcó que se debe estar seguro de quién es para que esto no lo termine afectando. De igual manera, recordó que uno de sus mentores en algún momento le dijo que los comentarios suscitados eran señal de que “estaba haciendo las cosas bien”.

Sobre su inseguridad más grande, Pipe Bueno reveló que ya la superó pero bastante le costó en sus primeros años de carrera, pues temía constantemente a que su voz no le fuera a responder ante las exigencias del público.

“Me daba miedo no poder con un concierto de una hora y, además, fácilmente me agotaba de la voz. Sin embargo, eso me llevó a estudiar y ser muy juicioso, también a buscar profesores de técnica vocal, hasta que encontré uno que me sirvió”, aseguró el músico caleño de 29 años, tras lo cual Luisa Fernanda W lo elogió porque considera que es un artista integral y transparente con su comunidad de seguidores.

Otra de las preguntas que llamó la atención de quienes observaron el video de la famosa pareja, fue en la cual Pipe respondió qué es lo más difícil de ser novio de Luisa y, sobre todo, de convivir constantemente a su lado.

“A mí a veces se me olvida que, como a cualquier mujer, a ‘Lu’ le pasa algo cada 28 días y entonces cuando me doy cuenta que esta rara, le pregunto y me responde que sí”, comentó entre risas.

Cabe mencionar que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tienen una relación que fue confirmada en febrero de 2020, meses después de que la antioqueña fuera noticia por la muerte de su entonces pareja, conocido como Legarda.

Fruto de este amor nació Máximo, un niño que en los próximos días cumplirá su primer año y se ha convertido en el sello de su unión.

No obstante, también han decidido crecer como pareja y por eso debutaron como empresarios de la gastronomía hace un par de meses, cuando inauguraron en Cajicá (Cundinamarca) un restaurante mexicano llamado ‘Rancho MX’, el cual se ha vuelto en uno de los más concurridos por las celebridades colombianas, teniendo en cuenta que el lugar es bastante, amplio, lujoso y cuenta con una gran variedad de artistas que se presentan allí cada día.