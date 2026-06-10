Colombia

La Secretaría de Movilidad reportó la captura de un motociclista que atropelló y agredió a dos agentes de tránsito al evadir un control

La entidad expresó solidaridad con los funcionarios lesionados y aseguró que apoyará a la Fiscalía y a la Policía en las indagaciones para esclarecer lo ocurrido durante el operativo realizado

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El incidente en Fontibón ocurrió durante un control vehicular en la carrera 68B con calle 23, cuando el motociclista intentó evadir el requerimiento - crédito X

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la captura de un motociclista implicado en la agresión a dos agentes de tránsito en el sector de Fontibón. El incidente ocurrió en la mañana de hoy, durante un procedimiento de control en la intersección de la carrera 68B con calle 23, cuando el conductor intentó evadir el requerimiento de los funcionarios y terminó atacando físicamente a ambos.

De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista desobedeció la señal de pare impartida por uno de los agentes, atropellándolo en su intento por huir del lugar. Posteriormente, arremetió contra un segundo agente que participaba en el control vehicular. La reacción inmediata de la Policía permitió su captura en flagrancia y su puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por los hechos.

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Respuesta de la Secretaría de Movilidad y respaldo a los agentes

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, expresó de forma categórica el rechazo de la entidad ante el ataque: “Rechazamos de manera categórica la agresión contra dos de nuestros agentes civiles de tránsito ocurrida hoy en Fontibón mientras ejercían sus funciones de control y gestión del tráfico. Desde @SectorMovilidad expresamos nuestra solidaridad con los funcionarios afectados e insistimos en que cualquier acto de violencia contra los servidores públicos es inaceptable y atenta contra la autoridad, la convivencia ciudadana y la seguridad de todos y todas”.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, rechazó la agresión en Fontibón y expresó respaldo a los agentes de tránsito afectados - crédito Secretaría de Movilidad
La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, rechazó la agresión en Fontibón y expresó respaldo a los agentes de tránsito afectados - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría brindará acompañamiento a los agentes agredidos y colaborará con la Fiscalía y la Policía en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, enfatizó que los agentes de tránsito cumplen una labor fundamental para proteger la vida en las vías y garantizar el cumplimiento de las normas, por lo que resulta inadmisible cualquier forma de agresión en su contra.

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Consecuencias legales de agredir a un agente de tránsito

La legislación colombiana contempla severas sanciones para quienes ejercen violencia contra servidores públicos, incluidos los agentes de tránsito. Según el Artículo 429 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), este delito puede conllevar penas de prisión que oscilan entre 1 y 8 años, dependiendo de la gravedad de la agresión. La judicialización es inmediata, permitiendo la captura en flagrancia y la puesta del agresor a disposición de un juez de control de garantías.

El motociclista desobedeció la señal de pare, atropelló a un agente de tránsito y luego atacó a un segundo funcionario - crédito Secretaría de Movilidad
El motociclista desobedeció la señal de pare, atropelló a un agente de tránsito y luego atacó a un segundo funcionario - crédito Secretaría de Movilidad

En el plano contravencional, el Artículo 35, numeral 1 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana considera infracción irrespetar a las autoridades de policía, lo que incluye a los agentes de tránsito en ejercicio de sus funciones y da lugar a comparendos tipo 3 o superiores, con multas económicas directas.

A nivel administrativo, la agresión implica la inmovilización del vehículo involucrado. El automotor es llevado a los patios oficiales, generando costos adicionales para el propietario por grúa y parqueadero. Además, el agente tiene la facultad de imponer los comparendos de tránsito correspondientes por las infracciones que motivaron el procedimiento inicial.

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que prevalezca el respeto, la corresponsabilidad y la cultura ciudadana en las vías de Bogotá. “Agredir a un servidor público es una conducta grave que da lugar a investigaciones y sanciones penales, además de las responsabilidades por las lesiones ocasionadas y las infracciones de tránsito asociadas”, subrayó la entidad.

La Policía capturó al agresor y lo puso a disposición de las autoridades judiciales por la agresión contra los agentes de tránsito en Bogotá - crédito @SectorMovilidad / X
La Policía capturó al agresor y lo puso a disposición de las autoridades judiciales por la agresión contra los agentes de tránsito en Bogotá - crédito @SectorMovilidad / X

El incidente de Fontibón pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los agentes civiles de tránsito en el ejercicio de sus funciones y la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre el papel que cumplen en la seguridad vial. Los funcionarios encargados de la regulación y control del tráfico representan la autoridad legítima en la vía pública y son garantes de la movilidad, el cumplimiento de las normas y la protección de la vida.

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