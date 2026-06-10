“La rola en Madrid” hizo historia en España al recibir importante galardón de la Embajada de Colombia por su trabajo migratorio

Tatiana Barreto fue reconocida por su labor en la construcción de narrativas digitales sobre la experiencia migrante - crédito @rolaenmadrid/Instagram - Cancillería de Colombia

En la Residencia Oficial de la Embajada de Colombia en España en Madrid, un acto volvió a poner sobre la mesa el papel de la migración colombiana en la construcción de nuevas narrativas en el exterior. En un escenario diplomático, la comunicadora social Tatiana Barreto Díaz fue reconocida como una de las “10 Colombianas Destacadas en España 2026”, un galardón que visibiliza trayectorias de impacto dentro de la diáspora.

El reconocimiento se centra en un contexto en el que la migración colombiana en Europa dejó de entenderse únicamente desde el desarraigo; en su lugar, empezó a ser leída también como un proceso de reorganización social, económica y cultural que incide directamente en las sociedades de acogida.

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Barreto, conocida en redes sociales como “La rola en Madrid”, nació en Suba Rincón (al noroccidente de Bogotá); sin embargo, su historia no comenzó con el reconocimiento institucional, sino con una migración marcada por la incertidumbre y la necesidad de reconstruirse profesionalmente lejos de su país.

Tatiana Barreto Díaz, conocida como “La rola en Madrid”, fue una de las homenajeadas por la Cancillería de Colombia ante la Embajada de Colombia en Madrid - crédito @rolaenmadrid/Instagram

Antes de emigrar, ya contaba con experiencia en medios como RCN Televisión y FoxTelecolombia. No obstante, como ocurre con muchos profesionales migrantes, su llegada a España implicó un reinicio laboral casi total, alejado de su formación inicial.

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De la crisis personal a la visibilidad pública

Durante sus primeros años en el exterior, “La rola en Madrid” desempeñó trabajos en sectores ajenos al periodismo; esa etapa estuvo atravesada por la adaptación cultural, la precariedad laboral y episodios de discriminación que, según relató en distintos espacios, forman parte de la experiencia cotidiana de muchos migrantes latinoamericanos en Europa.

El punto de inflexión llegó en 2020, en medio de la pandemia, pues la muerte de su padre y la imposibilidad de viajar a Colombia para despedirse, marcó un giro emocional en su vida. Fue frente a esta situación que decidió comenzar a comunicar su experiencia en redes sociales, abordando temas como la soledad migrante, el duelo y la adaptación cultural.

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‘La Rola en Madrid’ y el crecimiento de una comunidad digital

Su proyecto digital fue creciendo hasta convertirse en una comunidad que hoy supera el medio millón de seguidores. Lejos de limitarse al entretenimiento, su contenido empezó a funcionar como un espacio de identificación para otros migrantes que atravesaban situaciones similares.

La llegada de Tatiana Barreto a España implicó un reinicio laboral en sectores ajenos al periodismo, como ocurre con miles de migrantes latinoamericanos - crédito @rolaenmadrid/Instagram

“Nunca imaginé que aquella joven de Suba Rincón que llegó a España con miedo terminaría siendo reconocida por representar a Colombia desde el amor, el humor y la resiliencia”, señaló Barreto durante el acto de reconocimiento en la sede diplomática en Madrid.

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La frase resumió una trayectoria que transitó entre la vulnerabilidad personal y la construcción de una voz pública con alcance transnacional. Su trabajo digital ha derivado, además, en iniciativas empresariales con enfoque en comunidades migrantes.

Entre ellas se encuentra la agencia La Rola DM, orientada al marketing digital, así como el proyecto “Enrólate”, descrito por sus impulsores como un espacio de encuentro y formación para emprendedores latinos en España. Este último reunió a cientos de migrantes, en su mayoría mujeres, en procesos de capacitación y networking (red de contactos).

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“Este premio no es solo mío. Es de cada migrante que tuvo que empezar de cero, de cada colombiano que trabaja lejos de casa y de cada mujer que decidió reinventarse sin olvidar quién es”, afirmó la comunicadora al recibir la distinción.

La ceremonia se realizó en la Residencia Oficial de la Embajada de Colombia en Madrid - crédito Cancillería

El reconocimiento que pone rostro a la diáspora colombiana en Europa

En Madrid, la Embajada de Colombia en España realizó la décima edición del reconocimiento “10 Colombianos Destacados en España”, una distinción anual que busca visibilizar a connacionales con trayectorias de impacto en ámbitos profesionales, artísticos, académicos y sociales dentro de la diáspora.

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El evento fue presidido por el embajador Eduardo Ávila Navarrete y reunió a líderes colombianos radicados en España cuyas labores, según la organización, contribuyen no solo al posicionamiento del país, sino también a la integración y apoyo de comunidades migrantes.

Entre los homenajeados de la edición 2026 figuran Tatiana Barreto Díaz, Andrea Pulido Gómez, Marta Gómez, Gina Magnolia Riaño Barón, Jessica González Herrera, entre otros, en un listado que destaca el papel de colombianos que, desde distintos sectores, fortalecieron redes de apoyo y representación del país en el exterior.

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