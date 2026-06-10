Colombia

Pedro Sánchez conmemoró tres años de la Operación Esperanza, el rescate de “los niños milagro” que unió a Colombia

En una fecha marcada por el rescate de los cuatro hermanos Mucutuy en el Guaviare, el titular de Defensa destacó la cooperación entre las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas. Recalcó que “abandonar la búsqueda nunca fue una opción”

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La misión combinó logística aérea y terrestre con saberes ancestrales, en medio de lluvias constantes y vegetación densa, mientras crecía la presión por suspender el despliegue ante la falta de resultados inmediatos - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, conmemoró el 9 de junio los tres años de la Operación Esperanza, el histórico operativo que permitió el rescate de cuatro niños indígenas tras permanecer más de 40 días extraviados en la selva del Guaviare.

“Hace tres años logramos lo imposible”, expresó Sánchez, al recordar cómo la colaboración entre militares e indígenas permitió devolver la vida a los menores que sobrevivieron a un accidente aéreo.

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Un rescate que desafió lo imposible

La Operación Esperanza se desplegó tras el accidente de la avioneta en la que viajaban los hermanos Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin, junto a su madre y otros adultos. La madre y el piloto fallecieron, pero no se encontraron los cuerpos de los menores, lo que activó una intensa búsqueda liderada por Pedro Sánchez, entonces brigadier general y actual ministro.

El entonces brigadier general decidió sumarse en terreno a los comandos y a los sabios indígenas, cuando ya se habían encontrado pañales, huellas y otros indicios que confirmaban que los menores seguían con vida - crédito pedrosanchezcol / Instagram

El operativo movilizó a más de 350 miembros de las Fuerzas Militares y 70 indígenas de distintas comunidades, que combinaron mapas, brújulas, conocimientos ancestrales y fe para recorrer la selva. “Para algunos, debíamos abandonar esa misión imposible, pues eran demasiados recursos y los niños ya deberían estar muertos. Para nosotros, rendirnos no era la opción”, relató Sánchez en sus redes sociales.

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Los rastros en la selva y la persistencia inquebrantable

Durante semanas, el equipo de rescate halló señales de vida: pañales, huellas, una toalla y la tapa de un tetero confirmaron la esperanza de que los niños seguían con vida. Pedro Sánchez recordó que la selva del Guaviare es un entorno hostil, con vegetación densa, árboles altos, animales peligrosos y lluvias casi constantes, condiciones que dificultaron cada paso de la búsqueda.

Pedro Sánchez conmemoró los tres años de la Operación Esperanza, el rescate de cuatro niños indígenas desaparecidos en la selva del Guaviare - crédito @PedroSanchezCol / X
Pedro Sánchez conmemoró los tres años de la Operación Esperanza, el rescate de cuatro niños indígenas desaparecidos en la selva del Guaviare - crédito @PedroSanchezCol / X

La operación se mantuvo activa por más de un mes, pese a la presión por cancelar el operativo ante la falta de resultados inmediatos. Según relató el ministro, el avance por tierra y aire nunca se detuvo. Incluso, dos días antes del hallazgo, Sánchez decidió ingresar personalmente a la selva para acompañar a los comandos y a los sabios indígenas en la búsqueda final.

El hallazgo y la unión de dos mundos

El desenlace se produjo cuando cuatro indígenas encontraron a los menores. Sin el apoyo logístico y táctico de los militares, la misión no habría sido posible, reconoció el ministro. “Cada uno es indispensable, pero juntos somos invencibles”, enfatizó Sánchez.

El momento del hallazgo estuvo marcado por la incredulidad y la emoción. “Me dijeron ‘milagro, milagro, milagro’. Con temor pregunté ‘¿cómo están?’ y me respondieron ‘vivos’. Abracé a quien me dio la noticia y anuncié que la operación había terminado exitosamente”, relató Sánchez.

La Operación Esperanza comenzó después del accidente aéreo en Guaviare en el que murieron la madre de los niños y el piloto de la avioneta - crédito @PedroSanchezCol / X
La Operación Esperanza comenzó después del accidente aéreo en Guaviare en el que murieron la madre de los niños y el piloto de la avioneta - crédito @PedroSanchezCol / X

Liderazgo y supervivencia en la selva

Los detalles del rescate revelaron la fortaleza de los niños Mucutuy, en particular de Lesly, la hermana mayor, que se convirtió en guía y protectora de sus hermanos menores.

Ante la carencia de alimentos, trituraba frutos y los ponía en el biberón de la más pequeña, Cristin. El misterio sobre por qué no salieron al encuentro de los rescatistas permanece, pues en ocasiones estuvieron a solo metros del equipo de búsqueda.

La misión también se vio marcada por la participación de Wilson, el perro guía militar que se perdió durante el operativo. Sánchez mencionó que el animal fue visto en dos ocasiones, pero no pudo ser recuperado, y su valentía permanece como símbolo de entrega en el monumento a los comandos caídos.

Más de 350 militares y 70 indígenas participaron en la búsqueda de los hermanos Mucutuy con apoyo de mapas, brújulas y saberes ancestrales - crédito @PedroSanchezCol / X
Más de 350 militares y 70 indígenas participaron en la búsqueda de los hermanos Mucutuy con apoyo de mapas, brújulas y saberes ancestrales - crédito @PedroSanchezCol / X

Un legado de fe, persistencia y gratitud

El operativo no solo salvó vidas, sino que dejó lecciones de respeto y convivencia entre culturas y formas de entender el mundo. “Para los militares, los mapas y las brújulas eran las guías. Para los indígenas, los espíritus de la selva y el yagé”, explicó Sánchez, que insistió en la importancia de la fe y la persistencia como motores del éxito.

El presidente Gustavo Petro reconoció la hazaña y designó a Pedro Sánchez como ministro de Defensa, destacando su papel durante la Operación Esperanza. Además, el exoficial de la Fuerza Aérea aceptó convertirse en padrino de Cristin por solicitud del padre de los menores, un gesto que refuerza el vínculo forjado durante la misión.

Tres años después, una conmemoración nacional

La Operación Esperanza quedó como símbolo de coordinación entre militares e indígenas, y Gustavo Petro destacó el papel de Pedro Sánchez en la misión - crédito @PedroSanchezCol / X
La Operación Esperanza quedó como símbolo de coordinación entre militares e indígenas, y Gustavo Petro destacó el papel de Pedro Sánchez en la misión - crédito @PedroSanchezCol / X

Durante la conmemoración, Pedro Sánchez compartió imágenes del rescate y mensajes de gratitud hacia todos los involucrados. “La fe mueve montañas, se puede lograr cuando se cree, la persistencia permite alcanzar lo que uno sueña, que cuando trabajamos unidos podemos llegar lejos”, expresó el ministro.

La Operación Esperanza se mantiene como ejemplo de coordinación entre las Fuerzas Militares y comunidades indígenas, y como símbolo de esperanza y resiliencia para Colombia. “Hay que ser valientes, nunca sabemos cuándo la vida nos lo exige”, concluyó Sánchez.

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