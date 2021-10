Carcelazo para comerciante que estafó a Ingrit Valencia

Bogotá. 10 de Agosto del 2021. Nuestros atletas olímpicos, Ingrit Valencia, Jenny Arias, Yuberjen Martínez, Ceiber Ávila, Cristian Salcedo y Jorge Vivas, que hacen parte del equipo de Boxeo de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, dan rueda de prensa en El Comite Olímpico. En la foto: (Ingrit Valencia). (Colprensa- Sergio Acero)

Imputado por el delito de estafa agravado, Darío Arias Carvajal, presunto responsable de estafar a la boxeadora olímpica Ingrit Lorena Valencia Victoria, fue enviado a la cárcel por orden del juez octavo de garantías de Ibagué.

Detenido el anterior domingo por miembros del CTI luego de un allanamiento a su vivienda, ubicada en el conjunto residencial Filadelfia, Arias Carvajal es señalado como posible responsable de la estafa de la que fue víctima la deportista en julio pasado.

La pérdida de la vivienda de Valencia fue uno de los hechos que conmovió al país durante la realización de las justas olímpicas en Tokio.

El anuncio fue realizado por la Fiscalía General de la Nación luego de que el juez notificara tanto al comerciante como a su defensa de la imputación de cargos.

Éste previamente no aceptó los cargos que se le leyeron, motivo por el cual el togado consideró cobijarlo bajo medida de aseguramiento.

De acuerdo con reporte de Caracol Radio, a Arias Carvajal se le evidenciaron al menos siete posibles casos de estafa que sumarían cerca de 300 millones de pesos efectuadas entre los años 2018 al 2021.

Ingrit Valencia es desalojada de la casa por la que pagó 150 millones.

Valencia le habría entregado 150 millones de pesos al comerciante como parte de un adelanto para el inmueble, tasado en una cifra cercana a los 500 millones de pesos.

La deportista consideró que el negocio estaba adelantado cuando viajó para participar en las justas tokiotas, pero desde las tierras asiáticas se enteró de que su inversión estaría en riesgo, hecho que al final resultó ser cierto.

Al regresar al país le fue informada una solicitud de desalojo que tenía que cumplir en días siguientes: “El señor que compró la casa la compró legal, tiene todos los documentos al día y está reclamando su casa. Al igual que yo, él también reclama sus derechos (...) nunca imaginé que sería estafada y desalojada, ni que perdería lo que con tanto trabajo he conseguido en mi vida”, relató Valencia al diario vallecaucano El País.

El desalojo procedió el pasado 7 de septiembre, cuando Valencia y su familia acataron la orden judicial que estimaba un plazo de 8 días para abandonar la propiedad.

“Con todo lo que he logrado en mi carrera había ahorrado para comprar una casa y encontré una casa en remate en Ibagué. Hice negocio con una persona que aparecía como el secuestre de la casa y le entregué 150 millones de pesos (...) me entregó las llaves de la casa y dejó servicios y administración al día. Llevo un año viviendo ahí y me encontré con la noticia. Yo hice un negocio y esta persona no me da la cara y no me quiere devolver el dinero”, aseguró la medallista de bronce en Río 2016, por aquellos días, para El País.

Al parecer Arias Carvajal se habría comunicado con Valencia para llegar a un acuerdo de reembolso por una cantidad de 50 millones, de los cuales ella informó que solo recibió 20.

El caso de la deportista Ingrit Valencia provocó una ola de solidaridad entre sus compañeros de delegación: la medallista Mariana Pajón implementó una plataforma de micro mecenazgo para colectar recursos que le permitieran a la boxeadora alivianar la carga financiera del inmueble.

Desafortunadamente, la iniciativa de Pajón no contó con la suficiente tracción en Internet, por lo cual Ingrit Valencia aseguró sentirse “abandonada” por el público así como por el gobierno nacional.

