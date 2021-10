Pandora Papers: César Gaviria reconoció participación declarada en la DIAN sobre empresa panañema

El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo (1990-1994) emitió un breve comunicado aclarando su participación en MC2 Internacional S.A., sociedad radicada en Panamá mencionada en la investigación Pandora Papers adelantada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Gaviria reconoció que sí tuvo participación en MC2 Internacional S.A., la cual se encuentra declarada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), “conforme a las exigencias de las leyes colombianas”.

Esto escribió el exmandatario liberal en su comunicado ante la opinión pública:

En ese sentido, el expresidente aclaró que la vecina república de Panamá no es un “paraíso fiscal, y como tal fue excluido por Colombia del decreto que señala las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales”.

Recalcó Gaviria que “a los ciudadanos colombianos no les está prohibido realizar operaciones ni poseer activos en jurisdicciones distintas a la local, lo cual es permitido y es usual en el desarrollo normal de la actividad empresarial”, esto con respecto a su participación accionaria en dicha sociedad que le permitió hacerse al control del sector de hidrocarburos en dicho país.

Gaviria, junto al expresidente conservador Andrés Pastrana (1994-1998), habría utilizado sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales luego de concluir su periodo como mandatario.

El comunicado del expresidente liberal se suma al del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, quien previamente emitió su posición con respecto a los Pandora Papers.

En una carta de siete puntos, Junco respondió a los señalamientos de haber constituido una sociedad en Delaware en Estados Unidos además de contar con una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái:

“Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”,