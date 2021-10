Ana Cristina Sanabria: del campo a las grandes vueltas del ciclismo femenino

La ciclista colombiana Ana Cristina Sanabria. - Federación Colombiana de Ciclismo.

Este domingo se llevó a cabo la última etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, en la que la venezolana Lilibeth Chacón se coronó campeona. A propósito de este certamen la ciclista colombiana Ana Cristina Sanabria habló sobre el deporte para las mujeres en el país, en especial en el ciclismo.

Sanabria ha participado en el Tour de Francia Femenino y ha sido varias veces campeona del Tour Colombia y la Vuelta a Colombia. Aunque comenzó tarde a practicar y a afianzar su carrera, se ha convertido en una insignia para el ciclismo colombiano femenino.

Nació en el campo y desde niña se dedicó a ayudar a su madre con los animales y los cultivos, así que solo contaba con algunos días libres para montarse en una bicicleta. Para esto debía tomar una prestada, por lo general se la pedía a su papá o a su primo.

De acuerdo con una entrevista realizada por el diario El Espectador, el primer acercamiento de la ciclista sobre ruedas fue con su primer triciclo. “Le di mucho palo, no la podía sacar a carretera porque era una bicicleta muy pequeña, recuerdo mucho el color y que cargaba a mi hermanita en la sillita de atrás, esa fue mi primera bicicleta. Tenía unos seis o siete años”, contó para el periódico.

Asimismo, confesó que sus referentes eran María Luisa Calle, así como Santiago Botero, campeón del mundo, y Víctor Hugo Peña.

Aunque no estuvo totalmente apoyada, Ana Sanabria tomó la decisión de iniciar en el ciclismo. “¿Por qué digo que le doy gracias a eso? Porque me enseñó a ser una persona que lucha por sus objetivos, él no me consintió, si lo que yo quería era estar montada en una bicicleta, tenía que sufrir como era”, agregó.

Con el tiempo ella fue demostrando que tenía talento para pedalear y fue así que empezaron a llegar algunos patrocinios, sumados a los fondos que se recogieron entre la Alcaldía local, amigos y conocidos para comprar la primera bicicleta de montaña semi profesional.

Sobre esto, Sanabria explicó que: “Logré asistir a todas las Válidas Departamentales de ciclo montañismo cuando tenía 17 años y gracias a eso clasifiqué a un Campeonato de Ciclo montañismo Juvenil. Allí logré la medalla de oro, fui campeona y ese triunfo me abrió las puertas para que me conocieran en Santander”.

Tras su gran actuación, tuvo que irse a Bucaramanga para entrar en la escuela de formación que le permitió conocer otras modalidades del ciclismo, “En tres ocasiones quise devolverme, al final empecé a encontrarle el ritmo, a cogerle más el gusto y a ganar, eso me motivó aún más”.

Tras finalizar la Vuelta a Colombia, Sanabria habló con este medio y comentó su visión sobre el desarrollo del ciclismo en mujeres en el país. “Al ciclismo femenino en Colombia le falta salir a conocer las competencias internacionales. No es lo mismo aquí que allá, a pesar de que contamos con terrenos duros, allá la competencia es fuerte y estoy segura de que no estamos tan lejos, es simplemente que las personas que manejan los equipos piensen en invertir más y dejen de creer que como somos potencia ya vamos a ganar, es cuestión de procesos y adaptaciones”.

Ana Cristina Sanabria ha tenido la oportunidad de estar en podios de diferentes competencias. Fue campeona del Tour Colombia Femenino entre 2014 y 2017. También consiguió el primer lugar en la Vuelta a Colombia Femenina de 2016 a 2018. En 2020 fue campeona nacional de la contrarreloj individual. Y en 2017 logró un top 10 en el Tour de Francia Femenino, con el que consiguió el mejor lugar de una colombiana en este certamen.

Por último, Ana Sanabria contó que espera terminar este año con la Vuelta Boyacá y el Tour Colombia Femenino. Para un futuro “pienso intentar estar en el ciclo olímpico, estar nuevamente en selección de Colombia y llegar a París 2024. Va a ser un trabajo duro porque el nivel de las competidoras es alto, pero tengo mucha ilusión”, concluyó.

