Superman López recibe dura de ciclista del Movistar Team: “Es muy caliente, aún le queda por madurar”

El pasado 4 de septiembre, cuando Miguel Ángel López renunció a la Vuelta a España en la penúltima etapa, la prensa especializada señaló lo ocurrido como el “papelón del año” a nivel ciclístico, y, al menos hasta hoy, parece ser cierto: de la actitud del pedalista colombiano todavía se habla.

Recordando la manera en que Superman López dio un paso a un costado en la ronda ibérica luego salir del podio en la jornada 20, en la que el grupo de favoritos en la clasificación general le llegó a tomar más de cinco minutos de ventaja, habló Imanol Irviti, la voz de la experiencia en el Movistar Team tras el prematuro retiro de Alejandro Valverde de la competencia, debido a las molestias físicas consecuencia de una caída.

Irviti fue quien se bajó de su bicicleta cuando el nacido en Pesca (Boyacá) se ubicó a un lado de la carretera manifestando su deseo de retirarse. Le animó, intentó hacerlo entrar en razón en un momento de angustia que no fue enfocado por la televisión, pero no lo logró. Y su malestar por lo ocurrido aún sigue estando latente, al menos así lo dejó entrever en entrevista con el diario Marca.

“Aún le queda por madurar y estará arrepentido por lo que pasó. No lo estará pasando bien y le estará dando vueltas. No por un daño... ¿sabes? Fue nefasto para todos, pero principalmente autodestructivo para él. Creo que tiene que estar incómodo con las decisiones que tomó en ese momento”, opinó Erviti.

El competidor español de 37 años de edad también expresó que López será una baja sensible para el equipo, tanto que se refirió a él como un “corredorazo” difícil de encontrar, y razón tiene: de los mejores ciclistas de los últimos años es el único que ha sido capaz de batir en la alta montaña a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar. En el 2020 los puso a sufrir en la etapa reina del Tour de Francia y este año, se impuso al líder del Jumbo-Visma en la etapa de más dificultad de la Vuelta.

“Es muy caliente, tiene mucho ímpetu. Tiene carácter y en ciertos momentos hay que saber templarlos y ser consciente de que eres una cadena más larga”, agregó Imanol sobre Superman López. El Boyacense, a decir verdad, tiene algunos precedentes que lo dejan mal situado: en el Giro de Italia 2019 agredió a un aficionado por hacerlo caer y en la Vuelta a España arremetió contra el Movistar Team tras una caída.

Ya en entrevista con el Diario de Navarra, Imanol Irviti había dejado comentado su decepción por no poder convencer a Superman López que continuara y, en últimas, evitar el escándalo mediático en que se ha convertido el tema:

“Con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera”.