Preocupación en Santa Fe: se conoció el parte médico de Alex Mejía

Este viernes 1 de octubre Independiente Santa Fe empató en su visita al Deportes Tolima 0-0 en partido válido por la fecha 12 de la Liga de Colombia. Sin embargo, el resultado quedó a un lado luego de que se encendieran las alarmas por la molestia presentada por el volante Alex Mejía, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los 6 minutos del complementario a raíz de un fuerte golpe recibido.

Al minuto 25 de la primera mitad, Mejía, una de las actuales figuras del conjunto capitalino, se vio involucrado en un fuerte choque en la mitad de la cancha que generó la preocupación del cuerpo médico, pues inmediatamente enviaron a calentar a Carlos la ‘Roca’ Sánchez para darle ingreso en caso de que fuera necesario un cambio.

No obstante, el barranquillero, de 33 años, continuó en el campo de juego y aguantó el dolor hasta finalizar la primera mitad. Ya en el entretiempo recibió atención médica y fue autorizado para continuar en el terreno durante el segundo juego. A pesar de su intención de seguir, las molestias eran evidentes y el técnico del ‘león’, Grigori Méndez, decidió sacarlo para darle ingresó a la Roca Sánchez al minuto 51′.

Tras el partido, Méndez habló sobre la situación del volante y dejó un mensaje de tranquilidad: “Dentro de las circunstancias del juego hay golpes, se hizo el cambio más por precaución, vamos a mirar la evolución de Alex, pero inicialmente no vemos que revista mayor gravedad”.

Cabe recordar que Mejía se ha consolidado como uno de los estandartes de Santa Fe en el mediocampo y su posible baja sería sensible para las expectativas del León de meterse entre los 8, además de los compromisos por Superliga que enfrentará ante América de Cali.

Sin embargo, la preocupación de la hinchada de Santa Fe por la lesión del exjugador de Atlético Nacional se redujo un poco este sábado, luego de conocer que la molestia del mediocampista no es tan grave como se creía inicialmente.

Así lo dio a conocer el parte médico del conjunto Cardenal, encabezado por Rafael Montaña. Según un comunicado oficial publicado en la página del equipo, Álex Mejía sufrió una “contusión sobre cuello del pie derecho”.

Lo malo es que se esperará los trabajos del club durante esta semana y se está a la espera de su posible incapacidad para conocer qué partidos podría perderse con Santa Fe. Lo cierto es que, por ahora, el jugador será baja, por lo menos, en un juego clave para los ‘leones’: el partido de ida de la Superliga colombiana, frente al América de Cali, este martes 5 de octubre.

REGRESO DE ALEX MEJÍA AL FÚTBOL COLOMBIANO

Alexander Mejía regresó al fútbol colombiano para jugar con la camiseta de Independiente Santa Fe, el mediocampista recuperó su nivel y regresó de la mano de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, pues hizo parte de la convocatoria de la Tricolor para la triple fecha de Eliminatorias jugada en septiembre, viendo minuto ante Bolivia y Paraguay.

En ese momento habló con los medios de comunicación y expresó su felicidad por volver a ser tenido en cuenta por el seleccionador nacional. “Tenía casi cuatro años y medio sin volver a la Selección y ahora que tuve la oportunidad no quería que el tiempo pasara, veía todo espectacular, nuevo, el día a día lo viví intenso, el reencontrarme de nuevo con gente que compartí tiempo atrás camino a Brasil 2014, tenerlos de nuevo cerca, me motivó, me llenó y son sensaciones positivas que las aproveché y que uno quiere volver a tenerlas, para eso trabajamos”, explicó.

Es por esto su decisión de regresar al FPC se vio motivada por volver a vestir la camiseta nacional. “Esa fue una de las razones para volver al fútbol colombiano, para tener rodaje, continuidad y fútbol, no me arrepiento de esa decisión, estoy feliz en Santa Fe y ojalá que sea un punto de partida para que cuando esté la posibilidad de estar en la Selección, pueda entregarlo todo como siempre se ha hecho”, complementó.

Ante su fichaje por el club rojo de la capital del país, Mejía aceptó estar contento con la oportunidad y dejó claro que dará todo por conseguir buenos resultados con el ‘leon’.

“Santa Fe me abrió las puertas y me siento feliz, estoy tranquilo y cómodo en Bogotá, mi familia igual y no me arrepiento, obviamente el momento en la tabla no es el ideal, pero el equipo ha venido creciendo y mostrando una cara totalmente distinta, queremos clasificar”, concluyó.

