Hombres armados quemaron las casas y los animales de varias familias en Florencia

Casas incineradas

En la madrugada del pasado sábado 2 de octubre, hombres armados irrumpieron en algunas viviendas ubicadas en la vereda La Florida, a 6 kilómetros de la ciudad de Florencia, en Caquetá. Las familias, atemorizadas ante la llegada del grupo de personas, fueron obligadas a salir de sus viviendas y a ver como sus propiedades eran consumidas por las llamas, pues, los señalados delincuentes, prendieron fuego a las casas y animales que tenían bajo su nombre las víctimas de este hecho. Las autoridades recibieron 14 llamadas de auxilio por parte de los afectados, sin embargo, solo hicieron presencia tres horas después, según informó Noticias Caracol.

“Hoy estamos en una situación gravísima nuevamente, y digo nuevamente porque hace un mes tres tipos armados visitaron nuestra comunidad y nos amenazaron (...) palabras textuales, teníamos 24 horas para abandonar todos nuestros predios (...) Hacemos un llamado a todas las autoridades que por favor le pongan cuidado a esa situación que estamos viviendo. Ya se hizo una alerta temprana y no pasó nada”, indicó Jair Meza, uno de los afectados, ante los medios de comunicación.

De acuerdo con lo que reveló Blu Radio, los hechos se dieron en la media noche del sábado en contra de tres familias que, previamente, ya habían sido hostigadas para que abandonaran sus predios. Karol Tatiana Arboleda, secretaria de Gobierno, aseguró que desde que las víctimas pusieron la alerta de las amenazas ante las autoridades, se adelantó una ruta de acción para protegerlas sin embargo, y por estas razones, no se explica, entonces, porqué y cómo ocurrió esto.

“Ellos acudieron hace un mes a la Secretaría y los atendimos y remitimos a la Policía, Ejército y Fiscalía la denuncia, para prestarles la atención requerida, aún así sucede esto y por ello hemos citado a un consejo de seguridad, para definir lo que vamos a hacer porque hay que dar con los responsables”, precisó en testimonios recogidos por la emisora en donde, a su vez, se confirmó que se está investigando el caso con ayuda de los videos que quedaron guardados en las cámaras de seguridad del sector.

De la misma manera, en entrevista con el informativo de televisión, la funcionaria recalcó que el caso se encuentra en manos de Fiscalía Octava Especializada. La Oficina de derechos humanos, enfatizó, ha estado acompañando a las familias constantemente, y la Defensoría del Pueblo hizo un reconocimiento al lugar de los hechos. Según Arboleda, la zona se encuentra protegida por el Ejército Nacional, específicamente, el batallón Liborio Mejía.

Mercedes Menza

Noticias Caracol habló con las víctimas y registró en video y fotografías la destrucción de sus bienes. Mercedes Menza, quien se salvó de que su casa fuera incinerada, aseguró que fue el estado de salud de su madre lo que impidió que los hombres armados la atacaran a ella y a su casa. “Llegaron unos tipos armados que iban a quemar la casa y yo le dije: ‘no vecino de por Dios, no porque mi madre está ahí adentro y no puede caminar, no lo haga’ (...) Yo le dije ‘déjeme sacar los animalitos y la ropita’ porque no tenemos más nada”, relató Mercedes. En efecto, su casa no fue quemada, pero sí fue amenazada para salir de allí. Según comentó, los hombres armados llevaban un galón de gasolina y una mechera.

Libia Pentevez, otra de las afectadas, perdió absolutamente todo, y manifestó al noticiero que no tiene idea de que le deparará su destino, pues, además de quedar sin nada, su hijo tiene dificultades de salud. “Llegamos aquí y fuimos a mirar y todo destruido, mis animalitos (...) tenía unos pollitos que me había regalado una amiga para hacer la cría, y están todos quemados, mis animalitos, el mercadito, todo. No tengo dónde vivir, no tengo un peso con qué ir a pagar arriendo ni nada, y con mi hijo enfermo”, detalló.





